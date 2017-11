Junta afirma está insatisfecha con funcionamiento de equipos

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo ayer que ese organismo es soberano, incorruptible e ingobernable, y cualquier diferendo con Indra Sistema tendrá que hacerse en el país, porque así lo establece el contrato que se firmó con esa empresa española.

Dijo que nadie podrá ponerle directrices a esa institución, que dijo es soberana.

Castaños Guzmán afirmó que el día de las elecciones los resultados de los equipos electrónicos que se compraron no fueron los esperados, y por lo tanto en la JCE hay una insatisfacción.

Expresó que esa entidad no tiene los US$13.9 millones que reclama la empresa Indra, como completivo de la compra de los equipos tecnológicos para las elecciones de 2016. Esperará los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas para tomar una decisión.

“Aquí no habrá arbitraje, no hay las condiciones, y lo que se decida se hará aquí en el Tribunal Superior Administrativo”, dijo el presidente de la JCE en una rueda de prensa en su despacho.

“No le tenemos miedo a nada”, agregó.

Castaños Guzmán insistió en que esos equipos no funcionaron a cabalidad en las elecciones generales, razón por la cual no están en la obligación de pagar en su totalidad la suma acordada.

Informó que el último pago realizado por esa institución a Indra fue en junio del 2016, o sea que la anterior administración de la JCE no pago. “O sea, tenía algún grado de insatisfacción”, dijo Castaños, tras precisar que la anterior junta hizo bien en no pagar cuando los resultados no fueron los esperados. Castaños informó que 20 % de la empresa Indra es perteneciente al Estado español, y que por eso fue la intervención del embajador de España en una reunión hace unas semanas.