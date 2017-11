Esposa de raso asesinado no ha recibido ayuda PN

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Las promesas que le hicieron a Estefany Báez, viuda del raso Paúl Encarnación Mejía, quien fue asesinado el lunes 30 de octubre junto al niño de dos años que habían procreado, en Los Guarícanos, no se han materializado.

A la joven, quien actualmente vive con su hijo de ocho años procreado en una relación anterior a la que tuvo con Paúl, le prometieron un trabajo para que pudiera mejorar sus ingresos, porque en la actualidad labora en una banca de apuestas, y lo que gana es muy poco.

“Me hicieron esa promesa y la estoy esperando. Espero que se cumpla”, dijo.

De las autoridades tampoco ha recibido nada, y no tiene conocimiento si los beneficios por ser la viuda de un agente de la Policía continúan a pesar de que el hijo que tenían en común también murió.

El miedo persiste

Todavía continúa el temor que siente Estefany de que en cualquier momento aquellos que mataron a su esposo y a su hijo de dos años de edad, regresen y terminen con su vida y la de su otro vástago de ocho años.

La joven de 26 años quiere mudarse de Los Guarícanos junto a su hijo de ocho años, pero su condición económica no se lo ha permitido.

“Yo me quiero mudar, pero con mi condición económica no puedo ahora. Yo no estoy sola, yo tengo un niño de ocho años, y trabajo en una banca, que esos siete mil pesos no me dan para eso, y más con los gastos que tuve y sigo teniendo”, expresó. A pesar de eso, dijo que en cuanto pueda se mudará del sector.

Reveló que el apoyo de sus familiares es lo que la mantiene de pie, “porque perder a mi esposo y mi hijo, no fue nada fácil. Gracias a Dios tengo una familia que me ha apoyado mucho”, dijo.

Espera justicia

A pesar de las diferentes versiones sobre la muerte de su compañero sentimental y de su hijo, la joven aun cree que lo mandaron a matar por rechazar un soborno de narcotraficantes en Villa Mella, acto por el que fue reconocido por la Dirección Policial.

LOS APRESADOS POR EL DOBLE ASESINATO

CUATRO PERSONAS: El lunes 6 de este mes el juez del Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo dictó un año de prisión preventiva en contra de cuatro implicados en el asesinato de el raso de la Policía y su niño de dos años en el sector Los Guarícanos, en Santo Domingo Norte.

El magistrado Bernardo Coplin García envió a prisión a Joan Flores Usbaldo (Babbum), Héctor Luis Sánchez Disla y Keiro Félix, al penal de La Victoria, mientras que Paulina de la Cruz (La Reina del Sur), la mandaron a la cárcel de Najayo. Todos acusados de asesinato.