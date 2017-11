Perciben no hay voluntad para mejorar las cárceles

Wanda Méndez

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, sostiene que en la actualidad en el país no hay voluntad política para ir en auxilio de los reos y corregir la grave situación de las cárceles, donde impera una tasa de hacinamiento de 89.7 por ciento, por lo que muchos reclusos tienen que dormir en el suelo.

Pidió al presidente Danilo Medina que intervenga y que asuma la problemática del sistema penitenciario.

María Mercedes enfatizó que los centros de privación de libertad están en una situación difícil.

“El hacinamiento es inc omp a t i b l e con las reglas mínimas de Nelson Mandela, de las Nacionales Unidas, de la que nosotros somos signatarios”, afirmó.

Dijo que la alimentación es precaria y de baja calidad; el servicio de agua es insuficiente, y que los servicios de salud son inalcanzables, porque reos mueren por falta de asistencia médica.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que al Estado nunca le ha interesado el sistema penitenciario, y que por eso en las cárceles, no solo hay hacinamiento y otros problemas, sino que operan bandas organizadas, como las de clonaciones de tarjetas y de sicariato.

Manifestó que la gran parte del sistema penitenciario dominicano se ha convertido en un verdadero acto de crueldad, con hombres enfermos, desnutridos y sin ninguna posibilidad ni garantías.

“Eso como sociedad no lo debemos de permitir; no lo debemos aceptar, porque aún cuando ellos se equivocaron, todos tenemos derecho a una oportunidad y eso es lo que el Estado no garantiza”, dijo Castaños Guzmán.

Problemas de La Victoria

El vicepresidente de la Finjus indicó que la cárcel La Victoria, una de las más emblemáticas, es una muestra de lo que no debe ser un recinto penitenciario.

Sugirió que sea convertida en un museo, similar a la cárcel donde estuvo preso el expresidente sudafricano, Nelson Mandela.

Expresó que dominicanos que se pudieron regenerar no lo lograron porque el Estado los condenó metiéndolos en La Victoria.

En tanto, el presidente de la CNDH considera que la cárcel de La Victoria debe estar cerrada.

Propuso al presidente Medina que realice una visita sorpresa a La Victoria, si quiere comprobar la situación, ya que el Presidente realiza visitas a lugares que tienen menos pobladores que los que guardan prisión en ese recinto, donde están presos 8,973, y tiene una tasa de hacinamiento de 346.2 por ciento.

El vicepresidente de la Finjus señaló que ha venido advirtiendo la realidad del sistema penitenciario desde esa entidad, y afirmó que se ha convertido en un verdadero acto de crueldad.

Recordó que el país tiene un sistema penitenciario bipolar, porque funcionan el nuevo y el viejo modelo. Puntualizó que la situación calamitosa se da fundamentalmente en el viejo modelo, en donde los reos están en condiciones de hacinamiento.

Precisó que la Finjus, conjuntamente con las autoridades competentes, hizo los dos últimos censos penitenciarios. Expuso que cuando se analiza cómo se regeneran en ambos modelos, los datos reflejan que alrededor del 5 por ciento reincide en el nuevo y alrededor de 50 por ciento en el viejo.

Informe sobre las cárceles

Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), publicado en julio de este año, revela deficiencias en las cárceles. Establece que producto del hacinamiento, cerca del 30 por ciento de los reclusos de La Victoria durmió en el suelo en el 2016.

Indica que algunos duermen en el día en las iglesias, escuelas y espacios libres, porque en la noche no pueden dormir, por las precarias condiciones. Un reporte de la Dirección General de Prisiones, indica que en los 41 centros están privados de libertad 26,974 personas, pero tienen capacidad para 14,219.