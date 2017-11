Afectados por sentencia 168-13 del TC exigen una solución

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

“Somos dominicanos, nacimos en este país”, era la consigna vociferada ayer por decenas de dominicanos de ascendencia haitiana que reclamaron frente al Parque Independencia que el Estado dominicano busque soluciones de restitución plena de la nacionalidad de los dominicanos afectados por la sentencia 168-13, mientras que un grupo de nacionalistas exigían su salida, porque “son haitianos”.

Con pancartas en sus manos y al ritmo de música tradicional de Haití, los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana exigieron soluciones duraderas y definitivas, tras considerar que la Ley 169-1, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización, ha fracasado.

El coordinador de "Dominican@s por Derecho", Beneco Enecia, expresó que el Estado debe volver a la mesa del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, para conseguir una solución viable y duradera.

“También es importante resaltar el insuficiente llamado de la Dirección General de Migración para continuar con el proceso de regularización de las personas que se beneficiaron de la ley 169-14”, consideró.

Reclamó la restitución inmediata, sin intermediación y plena de la nacionalidad a todos los afectados por la Sentencia 168-13, "como parte de una justa reparación al daño causado por el Estado a decenas de miles de dominicanos y dominicanas, cuyos proyectos de vida ha sido frustrado y sus sueños postergados por más de una década".

“Es el momento de que el Gobierno de Danilo Medina resuelva esta circunstancia, apegado al respeto a los Derechos Humanos y garantizando la dignidad de las personas afectadas por una sentencia, la 168-13, que hoy en día sigue vigente creando una falla grave en el estado de derecho”, señala.

En tanto, en representación de los nacionalistas, el doctor Robert Cabral expresó que los ciudadanos haitianos están provocando a los dominicanos para armar una trifulca.

“Esos grupos de haitianos están dirigidos por ONG europeas y otros organismos internacionales, y el Gobierno dominicano no hace nada, no actúa”, lamentó.

Aseguró que se presentaron al Ministerio de Interior y Policía y los ciudadanos haitianos no tienen autorización para manifestarse.

Jóvenes narran vicisitudes

Yesenia Orígenes, de 23 años, expresó que no tener sus documentos en República Dominicana, a pesar de haber nacido en este país, le ha afectado tanto que no ha podido terminar sus estudios.

“Yo me quedé en tercero de primaria, y por la falta de papeles no he podido continuar. También cuando tenemos que viajar tenemos el miedo de que nos puedan bajar. Cuando vamos a un centro médico lo primero que nos piden son los documentos, y tampoco he podido conseguir un trabajo”, manifestó la joven de 23 años.

Expresó que esa situación le ha afectado grandemente, porque “yo nací aquí”.

En tanto, Wendy Orígenes, de 20 años, manifestó que lo principal que le afecta es la falta de documentos y eso ha provocado que los compañeros se burlen de él.

“A veces nos sentamos en el curso y hasta los mismos profesores nos preguntan por los documentos. También nos afecta en los centros médicos, porque siempre piden la cedula y nosotros no tenemos”, dice.

Wendy tampoco ha podido estudiar.

Yosnel Petión, de 26 años, aseguró es que nacido y criado en República Dominicana, en la provincia Independencia.

Hace cinco años pudo terminar el bachillerato, pero ha tenido que paralizar su ingreso a la universidad por la falta de documentos.

“Yo tengo el sueño de entrar a la universidad y no he podido. Me he sentido en aprietos porque he hecho diligencias en busca de los documentos, y a pesar de que el gobierno prometió que iban a dar los documentos, pero no nos dan los documento”, expresó.

Precisó que no puede comprar nada a su nombre, y que tiene seis hermanos que están en la misma situación.

“A veces yo me siento discriminado, porque en varias ocasiones me han bajado de la guagua por falta de documentos. El gobierno tiene que darnos una solución y decir qué harán con nosotros, porque el presidente Medina tiene que cumplir su palabra”, añadió.

La plataforma "Dominican@s por Derecho", compuesta por Centro Bonó, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Centro Cultural Dominico-Haitiano CCDH, Movimiento Reconoci.do.

También, el Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), Derechos Vigentes, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), el Centro de Educación para el Desarrollo (CEDUCA) y Asociación Scalabriniana al servicio de la movilidad humana (ASCALA), entre otras instituciones.