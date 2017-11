Festival Internacional de Poesía en el país será del 20 al 26 de noviembre

Néstor Medrano

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

Llegó la hora de la poesía y lo hizo en grande. Desde el 20 hasta el 26 de este mes el pueblo con su espíritu vibrante y necesitado tendrá la oportunidad de oxigenarse, de vivir el estremecimiento de la palabra y palpar el temblor del cielo. República Dominicana recupera la tradición de sus foros más emblemáticos a través de este esfuerzo unificador para un país necesitado del arte, de la inspiración y del canto de la libertad por excelencia. Más de 30 poetas de 14 países nos colocan en el mismo trayecto del sol y le dice al mundo que sí, Hay un país en el mundo, como decía Pedro Mir.

En esta entrevista al poeta León Félix Batista se ofrecen amplios detalles sobre el trascendental evento.

A continuación la entrevista:

¿Cuál es la importancia del festival de poesía?

LFB: Son varios los aportes, los objetivos de la realización de un evento de este tipo, como congregar notables figuras de la poesía en diferentes lenguas modernas, con la finalidad de que se conozcan sus aportes a la tradición poética de su país y del mundo, y que, al mismo tiempo, conozcan nuestra tradición poética y literaria, y otras facetas culturales de la República Dominicana.

También colocar la poesía en la agenda del proceso de globalización comercial y cultural, subrayando la necesidad de preservar los acentos propios de la diversidad étnica, cultural, sociopolítica y lingüística de las naciones del mundo; hacer que el festival sirva de plataforma para situar la poesía dominicana en el panorama literario de la lengua española y del mundo, y que el festival sirva de instrumento para dar a conocer el patrimonio cultural y primacías históricas de Santo Domingo y de otras ciudades del territorio dominicano.

Esto sin dejar de reconocer en cada edición la obra de un poeta vivo nacional o internacional, en este caso Luis Alfredo Torres, así como propiciar una atmósfera multidisciplinaria para la poesía, de manera que esta conviva en el festival con otras manifestaciones estéticas como la pintura, el dibujo, la música, la danza, el teatro, etc.

¿Por qué un festival de poesía?

LFB:La historia cultural dominicana conoce relevantes encuentros literarios celebrados, sobre todo, a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX. Entre ellos cabría mencionar el Foro de la Poesía, a mediados del decenio de los 70, además de los encuentros de Jóvenes Poetas en los años 80, el Encuentro Internacional de Escritores “Pablo Neruda”, llevado a cabo en el país en 1983 y los actuales Festival de Poesía de la Montaña, La Semana de la Poesía y distintos encuentros y festivales provinciales.

El Festival Internacional de Poesía Santo Domingo, celebrado por el Ministerio de Cultura los años 2007, 2009 y 2011, se constituyó en el primer festival poético dominicano en tener un gran impacto nacional e internacional, el mayor hasta hoy, habiéndose colocado a la par de fiestas de la poesía similares en Iberoamérica como las de Medellín (Colombia), México, Granada (Nicaragua), El Salvador, Argentina, Brasil, Venezuela y otras naciones y ciudades y otros de importante estatura cultural en el ámbito iberoamericano, que llevan ya varias ediciones. Sin embargo, el exitoso encuentro poético dominicano dejó de realizarse a raíz de un cambio en la gestión del Ministerio de Cultura. Ahora renace, retoma el camino, retoña, con los mejores augurios.

¿Qué poetas vienen al país?

LFB: Los invitados internacionales son Sonia Betancort (España), Raúl Henao (Colombia), Daniel Freidemberg (Argentina), Jorge Galán (El Salvador), Osvaldo Sauma (Costa Rica), Pedro Burgos Montero (España), Víctor Sosa (Uruguay-México), Alejandro Aguilar (Cuba), Verónica Zondek (Chile), Samuel Gregoire (Haití), Forrest Gander (Estados Unidos), Gabriel Jaime Caro (Colombia-Nueva York) y César Eduardo Carrión (Ecuador).

¿Crees que hay una masa de seguidores tan fuerte que haga posible que esa iniciativa sea un éxito?

LFB: El sustantivo “masa” y el calificativo “fuerte” no son determinantes cuando hablamos de poesía, siempre dirigida a la inmensa minoría, como quería Juan Ramón Jiménez. Bastan tres o cuatro (Ezra Pound decía escribir “for four people”) para incendiar la pira del poema. El éxito del Festival no es, pues, medible en número, estadísticas, etc. Matemática y espíritu no casan. El éxito es el triunfo del espíritu.

¿Qué se le ofrece al pueblo, hablamos de propuestas poéticas?

LFB: El hecho de que más de 30 poetas de 14 países distintos incidan e interactúen en nuestra tierra, necesariamente arrojará un abanico amplio de visiones del oficio y estéticas poéticas diversas, marcadas por la incidencia de las tradiciones de cada uno y de sus propios derroteros de escritura. Contamos con poetas cuasi clásicos leyendo junto a otros que tienen menos de 30 años de edad. La cosa promete.

¿Dónde se realiza y que días de noviembre?

LFB: El evento se realizará del 20 al 26 de noviembre y habrá lecturas y otras actividades (talleres, charlas, conversatorios, lanzamiento y venta de libros, reconocimientos…) en 4 provincias (Baní, La Romana, Santiago, Provincia de Santo Domingo) y el Distrito Nacional. Las locaciones para las mismas serán centros educativos, bibliotecas, centros culturales, universidades, espacios públicos y medios de transporte urbano.

Destaca por qué la juventud, la mujer, el niño, deben apoyar este evento.

LFB: La visión enriquecedora, amplificadora de la realidad que nos proporciona la poesía debe poder tener un espacio considerable y permanente en nuestra cotidianidad. La expresión del ámbito de las cosas físicas sólo es posible a través de la palabra, y mejor si esta viene revestida de la expansión imaginativa. Los jóvenes y niños, segmento en formación, pueden adquirir conocimientos y usos novedosos y distintos del lenguaje escuchando a los poetas. La mujer tendrá un enfoque clave en este evento, dado que impartiremos un Taller de Escritura Curativa orientado a la violencia intrafamiliar y a que el cierre del Festival será, con Proclama Poética incluida, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

¿Es un esfuerzo del Estado para fortalecer la cultura poética en un país de poetas?

LFB: Definitivamente lo es. El FIP Santo Domingo sólo es posible como iniciativa del Estado para poner en perspectiva siempre la poesía dominicana, una de sus manifestaciones culturales esenciales, plena de grandes autores.