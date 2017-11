Mujer está en estado delicado tras recibir tres impactos de bala

Santiago Benjamín de las Cruz

Santo Domingo

Antes de recibir tres disparos por parte de su pareja, la joven Helen Suriel Gondres, de 19 años, le había puesto una orden de alejamiento debido a las constantes agresiones e insultos que recibía por parte de José Miguel Hernández, quien tras cometer el hecho se suicidó.

Sus familiares le advertían que lo dejara, pero nunca lo hizo hasta que la semana pasada, tras una discusión, el hombre intentó agredirla con un cuchillo y sumergida en el miedo, se refugió donde su abuela, en el barrio Libertad, Sabana Perdida.

“Mi hija me llamó nerviosa la semana pasada, y me dijo que discutió con su esposo y que él cogió un cuchillo e intentó matarla. Ella desde hace mucho tiempo quería dejarlo, pero siempre trataba de arreglar la situación por el niño de dos años que procrearon, y fue el intento de matarla con el cuchillo la gota que derramó el vaso”, expresó Miguelina Gondres, madre de Helen.

El principal motivo de las discusiones entre la pareja era que Helen quería que se mudaran solos, pues vivían en la casa del padre de Hernández.

Cuando la joven tomó la decisión de ponerle una orden de alejamiento a su pareja, su padre la acompañó y refugió a su hija en la casa de su madre.

Los celos de Hernández, quien se desempeñaba como seguridad en una empresa privada, eran cada vez mayores, incluso, desde que inició una relación sentimental con Helen, hace aproximadamente cuatro años, le prohibió terminar sus estudios y trabajar.

Tras la separación, Hernández prometió que iba a cambiar, incluso, dijo que dejaría estudiar a Helen y que se mudarían solos. El martes en la mañana habló con Miguelina Gondres, madre de Helen, y le aseguró que todo estaba bien entre ellos.

“Yo le pregunté que cómo estaban las cosas, y me dijo que bien. Yo me puse contenta y le dije que me alegraba de que todo estaba bien, aunque yo sabía que mi hija todavía estaba en la casa de su abuela”, expresó Miguelina Gondres.

El padre de Helen, quien es psicólogo, habló con José Miguel en varias ocasiones, para que tratara bien a su hija, y el hombre se calmaba y aseguraba que iba a cambiar.

La noche del martes, José Miguel se presentó a la casa de la abuela de Helen, con la excusa de visitar a su hijo.

¿Vas a volver conmigo?

Cuando José Miguel llegó a la residencia, llamó a Helen y la joven salió junto a su hermana e hijo. Inmediatamente cargó al bebé de dos años y le preguntó a Helen: ¿vas a volver conmigo?, estoy dispuesto a alquilar una casa, siendo la respuesta: no.

Sin responder, le pasó el niño a la hermana de Helen, sacó la pistola, y delante del bebé y la hermana de Helen, le propinó tres disparos a la joven, dos en la cabeza y uno en la mano, y luego se suicidó de un disparo en la sien.

José Miguel murió inmediatamente, mientras que Helen se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Ney Arias Lora.

Miguelina Gondres, madre de Helen, expresó que en varias ocasiones pensó que podían matar a su hija, y que aconsejaba a José Miguel para que dejara a su hija hacer algo para avanzar, “porque las mujeres no se tienen así”.

La abuela materna de Helen, Rosa Disla, manifestó que le dijo a su nieta varias veces “que no le estaba recomendando que dejara a su esposo, pero que para que él la matara, ella prefería que lo dejara”.

Helen se encontraba con pronóstico reservado desde la noche del martes. “El pronóstico es muy reservado. La joven llegó con tres heridas de arma de fuego, una en su mano derecha y dos en la cabeza, pasando uno de los disparos de lado a lado el cerebro, lo cual define un mal pronóstico”, manifestó el director del Ney Arias Lora, doctor Amaury Arias.