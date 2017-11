Astrid, la niña que a pesar de su enfermedad siempre transmite serenidad

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Astrid Montero nació el 10 de octubre. En su sexto día de nacida le diagnosticaron una cardiopatía congénita. Su historia es conocida por todo el proceso que ha vivido en el país, y ahora en Estados Unidos, donde es atendida específicamente en el hospital Infantil de Boston.

El proceso de Astrid no ha sido fácil. Cualquier niña o niño a su tiempo de nacida vive rodeada de sus familiares, todos lo quieren tener en sus brazos, sacarlo a tomar un poco de sol y hacerle todas las gracias posibles para sacarle sus primeras expresiones faciales.

Ella no ha vivido eso, no porque su familia no quiera, sino porque por su condición las visitas a su habitación han sido restringidas.

¿Qué se destaca en medio de todo lo que ha vivido la pequeña? En las fotografías que se difunden de ella su rostro transmite paz y serenidad. Tiene los ojos abiertos, tales de una persona que se encuentra totalmente sana.

Su sonrisa y tierna apariencia tranquiliza a cualquiera que la ve, dan ganas de cargarla y jugar, a pesar de que por su condición de salud no puede ser tratada como una niña normal.

Sus imágenes de recién nacida cautivaron a miles de personas que han compartido su noticia. Muchos han donado o han pedido a Dios su protección durante los procesos quirúrgicos.

“Yo la miro y pienso que ella no está enferma, que ella está sana”, son las palabras de su madre Lorainne Gómez.

Astrid Montero fue operada en el Boston Children’s Hospital el pasado lunes, se espera que a partir de este miércoles la bebé sea despertada por los médicos.

Sus padres dijeron a reporteros de Listín Diario que su hija es una guerrera por haber resistido una operación tan compleja.