PLD aumenta a siete comisión de juristas para determinar si primarias abiertas choca con Constitución

Ramón Pérez Reyes

Santo Domingo

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana está en la fase final de ponerse de acuerdo sobre quiénes serán los juristas que se encargarán del análisis sobre la constitucionalidad o no de la celebración de elecciones internas de las agrupaciones políticas con un padrón abierto o cerrado.

Así lo anunció el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, quien reveló además que será aumentada a siete la comisión de juristas que se contratará para tomar la decisión

Sobre las acusaciones de que el PLD es el responsable de que no se haya aprobado la iniciativa la Ley de Partidos, Pared Pérez añadió que esa situación no solo es responsabilidad de su organización.

“El primer proyecto de la Ley de Partidos fue sometido por el presidente Leonel Fernández, en su primer periodo siendo quien les habla diputado: cuando eso no lo controlaba el PLD, era el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ahora Partido Revolucionario Moderno (PRM), es decir, en una u otra medida, nosotros los partidos hemos sido responsables no es que esto sea exclusividad del PLD, sí no de todos”, dijo.

Repitió que en su momento, el PRD en su momento dirigió el Congreso y ahora lo dirige el PLD, “de manera que yo creo que si no es a final de este año a principio del que viene habrá ley de partidos políticos con primarias abiertas o cerradas”, agregó el presidente del Senado.

Consideró que se deben esperar los resultados de esas consultas de los juristas para que el PLD tome la decisión.

Puede ser que sea está legislatura que termina a mediado de enero o en la de febrero, yo comparto la posición de Margarita, (la vicepresidenta de la República) de que para el 2020 habrá ley de partidos políticos”, concluyó Reinaldo Pared Pérez, quien hizo su declaraciones luego de entregar un reconocimiento al empresario Julio Brache.

Sobre escáneres

Dijo que prefiere esperar la investigación y el informe que solicitó el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.