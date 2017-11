Oposición venezolana dice que mañana no se producirá diálogo en R.Dominicana

EFE

Caracas

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro, anunció hoy que no se producirá la reunión prevista para mañana en República Dominicana, destinada a reanudar las conversaciones.

"¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres", dijo Florido a periodistas desde la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había declarado el sábado "en suspenso" el proceso negociador, al no haber aprobado el Gobierno la presencia de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua que la oposición exigía para garantizar el cumplimiento de lo acordado.