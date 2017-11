Residente en Bávaro figura con 169 multas en Santo Domingo

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Un hombre de 30 años que trabaja como chofer en Bávaro, provincia La Altagracia, denunció que fue a sacar un papel de buena conducta y no se lo entregaron porque en los registros de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) aparece con 169 multas de tránsito, equivalentes a 153 mil pesos.

Leonardo Mateo Peña, quien se presentó al Palacio de la Policía Nacional junto a su padre, expresó que las 169 multas les fueron colocadas en cuatro meses y que las infracciones indican que fueron cometidas en Santo Domingo, y él trabaja en Bávaro.

“Hace tiempo que yo no paso por la avenida Sabana Larga ni 27 de febrero, que es donde aparecen las multas, porque tengo nueve meses viviendo en Bávaro. Hace cuatro meses saqué un papel de buena conducta y no tenía multas y ahora cuando voy a sacar otro que me pidieron en mi trabajo aparecí con todas esas”, expresó.

Manifestó que le hicieron una rebaja a 65 multas y que ahora la suma total es de 73 mil pesos.

Precisó que está consenciente de al menos cinco violaciones a la ley de tránsito y está dispuesto a pagarlas, pero no las 65 que le dejaron.

Las principales multas son por obstrucción de tránsito y violación a la luz roja

El padre de crianza del joven, Eurisoides González, dijo que no lo quisieron recibir en Amet, y que esas multas perjudican grandemente a su hijo.

“Mi hijo nunca ha tenido problemas con justicia, ahora no puede sacar un papel de buena conducta y está a punto de perder su trabajo. Este es un abuso que está aconteciendo y no sé a quién reclamarle”, expresó.

Dijo que la audiencia se la pusieron para el 18 de febrero de 2018, lo que califica como un abuso.