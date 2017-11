Libro relata situación de mujeres que sufren violencia de género

Myra M. Medina

Miami

El estado de la Florida ha servido de inspiración para la escritora cubano-americana, Maricel Mayor Marsán. Entre sus publicaciones ha dedicado un poemario a la ciudad de Miami titulado, Miami, poemas de la ciudad (2015), cuyo enfoque es un recorrido histórico de esta área metropolitana, desde sus inicios hasta el presente, destacando a aquellos que más influencia han tenido en el desarrollo de la gran urbe miamense. Siguiendo esta corriente de inspiración, en el Centro Cultural Español de la ciudad de Miami, Florida, Mayor Marsán puso en escena su obra teatral titulada ABSTINENCIAS que forma parte de la publicación Trilogía de teatro breve – ABSTINENCIAS, Falso positivo, La marcha (2012).

ABSTINENCIAS enlaza a cuatro almas en pena quienes deambulan por la enorme área pantanosa del sur de la Florida llamada los Everglades, área declarada parque nacional desde el siglo pasado, caracterizada por su variedad de flora y en especial su fauna tanto endémicas (el caimán) como las invasoras (la serpiente pitón). La obra, en un acto, se desarrolla durante una noche en la que cuatro almas de mujeres relativamente jóvenes se encuentran mientras vagaban por los Everglades. Mayor Marsán sabiamente selecciona este espacio tenebroso que invoca imágenes de peligro y misterio para escenificar la obra.

En este inhóspito lugar que funge como purgatorio, cada una de las almas relata la historia que la llevó allí. Dentro de estos relatos, una y otra vez, las almas se arrepienten de haberse abstenido de realizar algo trascendental en su vida y vinculado a su situación actual. En sus relatos, se revela la disparidad que existe entre este entorno prácticamente deshabitado, salvaje y nebuloso y su vida pasada.

Dentro de este ambiente de penumbras y remordimiento, el tema central de las narraciones individuales es la violencia física y mental de la que fueron víctimas todas. Junto a la violencia, los temas del engaño, los celos y la envidia forman parte de la esencia de esta obra. Aunque llevaron vidas diferentes determinadas por varios factores individuales y estrato social, en sus relaciones amorosas, las cuatro mujeres coinciden en haberse dejado llevar en algún momento por la confianza, la cual fue traicionada de la manera más vil.

Ya que la memoria, archivo general humano, mantiene un registro vivo de nuestras experiencias, estas almas en pena, a coro, lamentan que su existencia inmaterial, errando por esos lugares podría prolongarse, “Hasta que el tiempo se ocupe de borrar ese recuerdo de la mente de los que nos conocieron y de nosotras mismas…” (p. 36). Las almas son representadas por una estadounidense y tres hispanas de España, Cuba y Colombia; por lo tanto, la obra está salpicada de expresiones en inglés que armonizan con la fluidez del idioma español. Además, la pluralidad de nacionalidades representadas demuestra que la violencia de género no está limitada a un grupo socio-cultural sino que es un mal universal. ABSTINENCIAS es una obra breve que transmite un mensaje impactante, significativo e irrebatible sobre la violencia de género, mal social que afecta mayormente a la mujer.

Al conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, debemos no sólo en este día tener presente el abuso físico y mental por el que pasan muchas mujeres a nivel global sino también a diario tenerlo presente y educar a la población en general para tratar de evitar estos terribles acontecimientos.

Sobre la autora

Myra M. Medina, dominicana, es profesora titular en el Departamento de World Languages del Miami Dade College (MDC), durante su carrera como docente, se ha especializado en inglés y español, con publicaciones en ambas lenguas.

Ha recibido los siguientes reconocimientos: Endowed Teaching Chair y la Promoción de Profesor Dintinguido del MDC, the National Institute for Staff and Organizational Development (NISOD) University of Texas at Austin, Crítica Literaria sobre Escritoras Hispanoamericanas en la República Dominicana y la asignación en el Fulbright Specialist Program del U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs.

La Dra. Medina ha colaborado con casas editoriales de los EEUU, siendo co-autora de libros de texto, revisando libros para publicación, escribiendo y co-coordinando material pedagógico en inglés y español para portales educativos web.