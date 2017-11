Astrid parte junto a sus padres a Boston

Carolina Pichardo

Santo Domingo

Con lágrimas y muchas fuerzas, Astrid y sus padres partieron en una ambulancia aérea hacia el Hospital de Niños de Boston, específicamente en el Centro del Corazón, en donde será operada por una cardiopatía congénita.

Loreanne Gómez, madre de la niña, pidió al pueblo dominicano que ore por la salud de la bebé que cumplió un mes de nacida y que tiene el reloj en su contra por su condición de salud.

Aún no saben cuándo iniciará la crucial cirugía, según explicó la madre, agregando que primero deben evaluar la condición de la niña. “Yo le agradezco a toda República Dominicana que nos ha apoyado y gracias a todo ese apoyo podemos estar aquí con Astrid, este es un paso muy importante para mí como madre, ustedes no se imaginan cómo me siento, les agradezco a todos y al señor Gonzalo Castillo, quien nos apoyó con la aeroambulancia”, afirmó Gómez. El Hospital de Niños de Boston es uno de los centros médicos más famosos del mundo por la calidad de los doctores y las atenciones en diversos ámbitos de la medicina. Astrid Montero, la niña de un mes de nacida con cardiopatía congénita, fue trasladada anoche en un avión ambulancia junto a sus padres al hospital, específicamente al Centro del Corazón, en donde le realizarán una cirugía para salvarle la vida. Hasta ayer la familia tenía en la página GoFundMe 95,000 dólares y el gobierno dominicano donó a la causa tres millones de pesos, pero aún le faltaría para alcanzar la cantidad de 250,000 dólares solo para la operación, lo que equivale a 11,750,000 de pesos.

En el sitio web del centro médico (http://www.childrenshospital.org/) hay diversas historias de niños, que como Astrid nacieron con enfermedades cardiacas congénitas, y gracias a las intervenciones médicas de los especialistas, tienen una vida activa y saludable.

Una de las más conmovedoras es la de Avery Toole, que un día después de su nacimiento, los médicos descubrieron a través de un ecocardiograma que tenía un serio problema en el corazón llamado Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un tipo de cardiopatía congénita.

HISTORIA DE NIÑOS EN HOSPITAL DE BOSTON

Otro caso más reciente es de Nicolás Bautista, de tres años, a quien le detectaron una enfermedad cardiaca congénita desde el útero de Ana, su madre.

A los pocos meses de su nacimiento tuvo que pasar bastante tiempo en el hospital, solo en el primer mes de vida recibió dos operaciones en España, su país natal.

“La operación que necesitaba Nicolás allá en España, nos la ponían muy complicada y por casualidad contactamos con una mamá que había venido aquí a Boston a operar a su niña, y nos pusimos en contacto”, dijo Ana Bautista.

Un domingo por la mañana Andrés, el padre del niño, le envió un mensaje a uno de los doctores del hospital, le contestó el correo el mismo día y le dieron el diagnostico de Nicolás.