La renuncia efímera de Alvarito en la Z

Santo Domingo

El controversial comunicador Álvaro Arvelo, quien ayer anunció en cabina su renuncia a “El Gobierno de la Mañana”, que se transmite por la Z 101 FM, regresó al programa luego de que Bienvenido Rodríguez, director del medio, se lo pidiera.

“Retiré la renuncia, no fue un sacrificio del otro mundo. Complací al jefe y amigo. Por otra parte, Andrés L. Mateo y yo también nos reunimos, consideramos que las cosas habían ido muy lejos. Sobre todo porque habían trascendido, habían ido a la opinión pública debió tratarse como yo lo traté el primer día y después no lo traté así, en un nivel personal, privad, yo fallé en mis emociones y lo llevé a la opinión pública”, fue parte del discurso de Alvarito la mañana de este viernes en el programa.

Las diferencias entre el comunicador y el intelectual han sido por los comentarios que Arvelo hizo sobre Duarte.

Arvelo fue suspendido por 20 días por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos el paso mes de octubre, luego de haber dicho que Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria, era “un vacilante… Este hombre escapa, pasa 20 años al margen del país y de la familia. La madre va muriendo… los abandonó. Depresivo… Un irresponsable que arrastró a su familia a la miseria y a la muerte… Veo a ese Duarte irresponsable. No fue consecuente con la familia ni con la Patria… Por qué yo digo que Gregorio Luperón es el Padre de la Patria… y no Duarte?… Irresponsable… charlatán… vacilante… desgració su familia y no hizo nada por este país… no hizo nada…”.