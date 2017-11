Planes contra la violencia de género no han tenido resultados

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Sensibilizar a los hombres para que respeten a las mujeres y no tomen la decisión de quitarles la vida aunque pase cualquier eventualidad, ha sido el objetivo de al menos diez campañas contra la violencia de género que ha puesto en marcha el gobierno desde noviembre de 2008. Cada año los feminicidios son uno de los principales motivos de las muertes de mujeres, quienes sin importar su edad, son asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando niños y niñas en la orfandad, y toda una sociedad consternada.

2008

El 18 de noviembre de 2008 fue lanzada por la Secretaría de la Mujer la campaña contra la violencia de género “Vivamos en paz de igual a igual”, que contó con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aeci). Alejandrina Germán, quien en ese momento estaba al frente de esa Secretaria, dijo que el desarrollo humano sólo se logra con el respeto a los derechos de las mujeres y los hombres, especialmente el derecho a una vida sin violencia.

2011

El 25 de noviembre de 2011 el Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lanzaron “Que el Lazo Blanco Identifique tu Apoyo a la no Violencia contra la Mujer”. El 15 de septiembre de ese mismo año el Ministerio de la Mujer lanzó la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, realizando una jornada nacional de movilización social.

Alejandrina Germán, quien era la ministra de la Mujer, pidió a todos los sectores de la sociedad que se involucraran en la jornada a los cuales puso a disposición los spot de radio y televisión que serían difundidos, así como los materiales educativos.

2012

El 1 de noviembre la Procuraduría lanzó la campaña: “Promesa de Hombre”, que buscaba concientizar a toda la población de forma masiva multisectorial. El entonces procurador, Francisco Domínguez Brito, explicó que se enmarcaban diversas actividades interinstitucionales, con el firme propósito de llegar a todos los sectores de la sociedad, sensibilizando a los hombres, niños y jóvenes, sobre el trato, respeto hacia la dignidad y la vida de las mujeres.

2015

Bajo el lema: “Si me quieres, no me dañes”, fue lanzada el 12 de noviembre de 2015 la campaña contra la violencia de género del Despacho de la Primera Dama. La campaña tenía la finalidad buscar una sensibilización proactiva sobre el abuso contra la mujer en todas sus manifestaciones.

2016

El 3 de noviembre de 2016, la Procuraduría anunció los lineamientos de un plan de acción integral para atacar la violencia de género en todos los frentes, que además de perseguir a quienes violan la ley, incluía prevención y estimulaba la participación de la comunidad, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y todas las instancias del Estado. Ese mismo día, el Ministerio de la Mujer lanzó una campaña de concientización.