Imponen tres meses de prisión a mujer acusada de matar a su pareja

Deybidania Rodríguez Navarro

Monseñor Nouel

Fue enviada a prisión por tres meses, como medida de coerción, Rosaelenia Basora Tineo, la mujer que habría dado muerte a su esposo en alegada defensa propia, en un hecho ocurrido en el barrio Villa Liberación, del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

La decisión fue tomada por la jueza Rosa María Almonte, mientras decenas de moradores del sector donde residía la pareja reclamaban la libertad de la acusada, indicando que esta era la verdadera víctima, “ya que el hombre acostumbraba a maltratarla a ella y a sus hijas”.

A su salida del tribunal, Rosaelenia Basora, dijo que nunca pensó que llegaría a matar a su esposo, al indicar que no es una persona agresiva.

De acuerdo con lo narrado por la mujer, el occiso quería que ella le diera 500 pesos que se había ganado lavando, “para él comprarlo de droga y alcohol, y aunque no me negué a darle el dinero él me golpeó, y para evitar que me matara lo agredí con una tijera pequeña”.

Pese a las evidencias de maltrato y el apoyo de dos exparejas del muerto a Basora el Ministerio Público había solicitado prisión en contra de la mujer, de 33 años.