Residentes Costa Verde reclaman ser reconocidos territorio del Distrito Nacional

Santo Domingo

Residentes de la urbanización Costa Verde invitaron al Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional a ponderar con detenimiento la Ley 163-01, que crea la provincia Santo Domingo Oeste, a los fines de que reconozcan que ese sector está dentro de su competencia territorial y la administración municipal le corresponde.

Señalaron que su reacción es en respuesta a las declaraciones del alcalde David Collado en un medio de comunicación, que dijo que depende de la Sala Capitular del ADN el hecho de que ese sector sea reconocido o no como parte del Distrito Nacional y no de Santo Domingo Oeste, como se cree.

El abogado Luis Pucheu, ex presidente de la organización Costa Verde, indicó que “reconocer a Costa Verde como territorio del Distrito no depende de una sesión del Concejo de Regidores, la Ley 163-01 es bien clara, les invitamos a leerla. Incluso, en una comunicación enviada a los medios por la fiscalía del Distrito Nacional en el 2014, se confirma de manera pública esta información”.

De igual forma, Nelson Ventura, expresidente de la Junta de Vecinos de Costa Verde, sostuvo que “desde la puesta en marcha de la Ley 64-05 en el 2005, Costa Verde ha sido tomada por error como parte de Santo Domingo Oeste”.

Agregó que ambos ayuntamientos enviaron una carta en el 2006 diciendo que la Ley 64-05 sobre Reforma Municipal, modificó los límites del Distrito Nacional “y eso no es así”.

“Volver a ser administrados por el ADN es simple. Así como con una pequeña carta pasamos a Santo Domingo Oeste, el ADN solo debe hacer una comunicación para que la administración municipal de Costa Verde vuelva al ADN”, expresó Ventura.

Mientras que Radhamés Yunes, ex presidente de Costa Verde y actual miembro de la directiva, expresó que van hacer todo lo necesario para que en esta ocasión se logre el objetivo.

“En el 2008 le solicitamos al abogado y expresidente de la Junta de Vecinos de Costa Verde, Luis Pucheu, que preparara un documento formal y diera su opinión al respecto como profesional del Derecho, para confirmar si seguíamos perteneciendo al Distrito Nacional y efectivamente fue así. En ese momento por diferentes circunstancias no se le dio el debido seguimiento. Sin embargo, ahora no vamos a descansar hasta que no se logre el objetivo” dijo.