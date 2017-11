“Acuérdese que usted destruyó no solo a una familia”, dice a Blas Peralta viuda de Aquino Febrillet

Santo Domingo

La viuda del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, pidió a Blas Peralta que pague por la muerte de su esposo porque él sabe lo que hizo.

Rita Solís expresó que lo mejor que puede pasar es que él (Blas Peralta) asuma sus 30 años de cárcel porque realmente él mató a Mateo Aquino Febrillet, y que deje las cosas tal y como están.

Solís habló durante el conocimiento de la apelación de la sentencia que condena a 30 años de prisión a Blas Peralta por el asesinato, que es conocido hoy por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

“A Blas Peralta que por favor, no tengo nada en contra suya ni en contra de su familia. Simplemente le pido que usted pague por la muerte de Aquino Febrillet. Acuérdese que usted destruyó no solo a una familia, porque me imagino que también destruyó la suya, entonces, si usted realmente buscó de Dios como usted dice, usted sabe lo que Dios quiere. Entonces que pague sus 30 años”, sostuvo.

Señaló que nunca la han acosado y que espera que se rectifique la condena de 30 que le dictaron a Peralta.