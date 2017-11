Cree falta oportunidades lleva jóvenes a violencia

Katheryn Luna

Santo Domingo

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles Fernández, consideró ayer que la falta de oportunidades a los jóvenes y la base familiar influye en la violencia y otros problemas sociales que afectan el país.

Dijo que es necesario priorizar más recursos para la juventud, para que se abran oportunidades, como la educación, “para que no tengan la tentación de buscar recursos de manera fácil”.

“Al hablar de la violencia tenemos que hablar obligatoriamente de la falta de oportunidades que tiene una gran multitud de jóvenes dominicanos en los barrios, zonas rurales, que se han ido quedando en sus estudios de bachillerato, que no han podido lograr una meta en su vida, que han querido, quizás, teniendo el deseo y hasta la capacidad de realizar una profesión y no han podido porque los recursos económicos y las oportunidades de educación no las tienen”, indicó.

Benito Ángeles consideró además que la vida de la familia, necesita ser más “armónica, organizada y al mismo tiempo responsable, porque muchos jóvenes no tienen un modelo de cómo ser un hombre útil, capaz, servicial, trabajador, honesto, ético y valioso” para la sociedad. “También la base familiar influye mucho en todos estos efectos negativos que encontramos en nuestra sociedad dominicana”, apuntó el prelado.

Reiteró que ofrecer oportunidades a la juventud, sobre todo la educación, ayuda a que no afecten la dignidad de la persona, de la mujer, y que no se crea inseguridad tanto en su familia como en sus propios sectores.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo habló durante la celebración del encuentro Juventud Arquidiocesana de la Mano con el Arzobispo (JAMAR), en el Seminario Menor Jesús Buen Pastor.

En el encuentro, organizado por la Pastoral Vocacional Arquidiócesis de Santo Domingo, asistieron tres mil jóvenes.

LOS PROPÓSITOS DE LA PASTORAL EN JORNADA

ORACIÓN Y ALABANZAS

De acuerdo con el padre Roberto Martínez de los Santos, director de la Pastoral, el objetivo es que los jóvenes reflexionen, oren y además alaben a Dios a través de la música y el arte.

Monseñor Benito Ángeles dijo que el encuentro busca ayudar a despertar en los jóvenes su vocación, estilo de vida, matrimonio y sacerdocio, a la vez que se estimula que ellos sean útiles a la sociedad.