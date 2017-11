La República domingo, 05 de noviembre de 2017 0 Comentarios

IMPUNIDAD

Familiares de Cielo dicen agresor se burla de las autoridades

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

<p>El ciudadano haitiano&nbsp; Sepua Secil&iacute; (Jefrey), acusado de cortarle los brazos a la adolescente Cielo, de 14 a&ntilde;os, el pasado 17 de mayo en el municipio de Pedro Brand, &ldquo;se est&aacute; burlando de las autoridades y de nosotros los familiares de cielo, porque seis meses despu&eacute;s del suceso no ha sido apresado por las autoridades&rdquo;.</p> <p>&ldquo;&Eacute;l se est&aacute; burlando de nosotros, porque se conecta v&iacute;a WhatsApp todos los d&iacute;as y no sabemos c&oacute;mo no lo agarran la Polic&iacute;a&rdquo;, manifest&oacute; el padre de la menor afectada.</p> <p>Asegur&oacute; que el ciudadano haitiano cambia la foto de perfil con regularidad, &ldquo;y notas son haciendo se&ntilde;as raras. Incluso, nosotros tenemos notas de voz del haitiano donde &eacute;l se burla diciendo que no lo han agarrado&rdquo;.</p> <p>La vida de Cielo cambi&oacute; totalmente</p> <p>A partir de aquel mi&eacute;rcoles 17 de mayo de este a&ntilde;o, cuando el ciudadano haitiano apodado como Jeffrey propin&oacute; al menos 24 machetazos a la adolescente Cielo, supuestamente porque la menor se resisti&oacute; a estar con &eacute;l, la vida de&nbsp; Cielo cambi&oacute; totalmente.</p> <p>&ldquo;Imag&iacute;nate, una persona que no pueda ba&ntilde;arse, peinarse como ella siempre lo hac&iacute;a, tomarse fotos, la vida le cambio totalmente a ella, ella est&aacute; muy afectada y hace sus rabietas con raz&oacute;n. Ahora todo lo que ella debe hacer tiene que ser con la ayuda de otra persona, y eso a veces le molesta&rdquo;, explic&oacute; el padre de Cielo.</p> <p>Expres&oacute; que la recuperaci&oacute;n de Cielo ha sido satisfactoria en las heridas, porque han ido cicatrizado, pero mentalmente est&aacute; muy afectada.</p> <p>&ldquo;Ella se mira en el espejo ye so le afecta, no le gusta verse as&iacute;&rdquo;, comenta.</p> <p>Sobre las pr&oacute;tesis para sus brazos apuntados, el padre de Cielo dijo que se est&aacute; luchando para conseguirlas y est&aacute; esperando que le confirmen.</p> <p>Apresados por esconder agresor</p> <p>En agosto eljuzgado de Atenci&oacute;n Permanente del Municipio de Santo Domingo Oeste, dict&oacute; prisi&oacute;n preventiva en contra de dos haitianos, acusados de esconder&nbsp; a un compatriota suyo, quien que le cort&oacute; ambos brazos a machetazos a la adolescente Cielo, de 14 a&ntilde;os.</p> <p>El tribunal dispuso que Filius Filima y Wacept Pie, cumplan la medida de coerci&oacute;n en el penal de La Victoria, mientras que una menor edad, cuyo nombre se omite por razones, quien tambi&eacute;n particip&oacute; en el ocultamiento del autor principal fue recluida en un centro de correcci&oacute;n para menores.</p> <p>El tribunal tom&oacute; la decisi&oacute;n, tras acoger una solicitud de prisi&oacute;n preventiva presentada por la fiscal&iacute;a de esa jurisdicci&oacute;n, quien acusa a los imputados de violar los art&iacute;culos 265, 266, 248 del C&oacute;digo Penal Dominicano.&nbsp;&nbsp;</p> <p>En tanto, la Procuradur&iacute;a General de la Rep&uacute;blica, solicit&oacute; a la INTERPOL una alerta internacional para la captura del haitiano Sepua Secil&iacute; (Jefrey), acusado de agredir a Cielo y&nbsp; provocarle heridas que obligaron a la amputaci&oacute;n de sus brazos, por lo que se le imputa la violaci&oacute;n del art&iacute;culo 309 del C&oacute;digo Penal Dominicano.</p>