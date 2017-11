Nivel “básico de español” de nueva embajadora Estados Unidos preocupa a ciudadanos estadounidenses

Poco dominio del español, francés fluido, multimillonaria y vecina del presidente estadounidense Donald Trump, son solo algunas de las cualidades de Robin Bernstein, quien fue nominada el pasado miércoles para ser Embajadora Extraordinaria y plenipotenciaria de ese país en República Dominicana.

Su español básico, que está entre los idiomas que sabe según la Casa Blanca, ha sembrado la duda en cientos de personas en las redes sociales, en donde comentan que de ser oficial su cargo, ella no podría comunicarse de manera fluida con los dominicanos, como lo han hecho otros representantes estadounidenses en el país.

La usuaria de la red social Twitter María Lía Calvo tuiteó que, en su experiencia como hablante nativa del español, cuando se dice que se tiene un nivel básico de español se hace referencia a "otra cerveza por favor" y "mi casa es su casa..."

Paula Moore, en tanto, escribió que Robin Bernstein, que tiene un nivel básico de español y que es miembro de clubes de golf, se convertiría en embajadora de República Dominicana.

Bernstein, que tiene 33 años de casada con el empresario Richard Bernstein, sería la segunda fémina en ocupar el puesto en República Dominicana. La primera fue Donna Hrinak, que estuvo en el país desde 1994 hasta el 1997, y que presentaba dominio del español, portugués, inglés y polaco.

Hrinak también fue embajadora estadounidense en Brasil, Venezuela y la República de Bolivia.

Según medios internacionales, Bernstein fue vecina del magnate y hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach en Florida, y miembro del club Mar-a- Lago perteneciente a Trump.

Desde hace varios meses había rumores de la nominación de Bernstein al puesto, hasta que fueron confirmados la noche del miércoles por la página oficial de la Casa Blanca.

Bernstein apoyó al candidato republicano desde su lanzamiento al ruedo presidencial en 2016.

Pero esta no es la primera vez que se desempeña en la vida política. Hace años tuvo roles administrativos para los demócratas Scoop Jackson, Hubert H. Humphrey y el expresidente Jimmy Carter, según la revista Rolling Stones.

Vida empresarial

Se ha dedicado por más de 40 años a ser una líder en los negocios, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro en Florida, señala el comunicado de su nominación emitido por la Casa Blanca.

Desde 2004 fue presidenta y directora de la empresa de seguros Richard S. Bernstein y Asociados, compañía perteneciente a su esposo.

Además ocupó el cargo de vicepresidenta y directora de la empresa Rizbur desde 2002, ubicada en Palm Beach, Florida.

En la actualidad es cofundadora de “Palm Beach Country Cares”, una organización que se encarga de brindar soporte a las víctimas del huracán María en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, reseña la Casa Blanca. También ha colaborado con instituciones relacionadas al judaísmo.

Bernstein estudió en la Universidad Americana, específicamente en la Escuela de Servicios Internacionales, que se encuentra en Washington D.C e hizo una Maestría en Administración de Negocios en la Universidad George Washington.

El último embajador estadounidense en el país fue James Brewster, quien fue elegido el 14 de noviembre de 2013 y renunció el 20 de enero de este año.

Brewster, quien es un defensor de los derechos de la comunidad LGBT y pro aborto, en algunas ocasiones tuvo conflictos con sectores del gobierno por denunciar actos de corrupción en el país.

