Pacientes deploran los médicos sigan en huelga

Doris Pantaleón

Santo Domingo

“Yo vine aquí porque me dijeron que era donde estaban los mejores médicos, pero mire me dicen que están en huelga de nuevo”, dice con preocupación Nathaly Acevedo, quien llegó ayer desde Haina al hospital Infantil Robert Reid Cabral y se encontró con que no había servicio de consulta porque los médicos estaban en huelga.

Dice estar preocupada porque su niña Yadairy, de un año, tiene diarrea desde hace varios días, y que la semana pasada fue al hospital y se encontró con la misma situación de huelga de parte del personal médico. “Por ellos (los médicos) se muere la gente, yo no sé qué tanta huelga es que hacen”, se lamentó, mientras buscaba que su niña fuera atendida.

Ayer, al iniciarse el primer día de un paro de labores de 48 horas, se completa la sexta semana de que los servicios de los hospitales públicos se ven afectados por paros de labores convocados por el Colegio Médico Dominicano (CMD) alegando incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno el año pasado en lo relativo al aumento salarial.

En la mañana de ayer, en los hospitales afectados por el paro de labores médicas, la presencia tanto de pacientes como de médicos fue baja.

Los galenos, que por lo general realizan las paralizaciones de manera presencial colocados en las explanadas de los centros, ayer era notoria su ausencia, lo que es atribuido por el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, al proceso electoral en que se encuentra envuelto el gremio cuyas elecciones están previstas para el próximo miércoles.

Hospital Darío Contreras

Para el doctor José Aponte, director del hospital Darío Contreras, las constantes paralizaciones médicas están creando dificultades a los pacientes, ya que se retrasan y acumulan las cirugías, las consultas y otros procedimientos, porque el personal militar que trabaja no es suficiente para cubrir la alta demanda de atención que tienen hospitales como ese, donde se ofrecen 300 consultas diarias y se realizan entre 25 y 30 cirugías.

“Mire, hoy ni siquiera hicieron acto de presencia los médicos en huelga. Al parecer decidieron tomarse un largo asueto, porque son dos días de huelga, y el lunes próximo tampoco trabajan porque es día festivo, lo que retrasa aún más las citas médicas”, señaló Aponte.

Debido a que durante las huelgas médicas no se ofrecen consultas ni se realizan cirugías electivas, muchos de los pacientes que acuden a los hospitales son atendidos por emergencia, lo que incrementa la demanda en ese servicio.

(+)

AYER LOS MÉDICOS NO ACUDIERON A CENTROS

NO HICIERON PRESENCIA: Durante la huelga los médicos sólo atienden las emergencias y los pacientes en condiciones críticas que están ingresados, lo que a juicio de directores de hospitales provoca un cúmulo de pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

Contrario a lo que es usual durante los paros hospitalarios, el personal médico no acudió ayer a hacer acto de presencia, lo que fue atribuido por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, a que los galenos están en plena campaña para las elecciones del gremio que se celebrarán el próximo miércoles para escoger la nueva directiva.