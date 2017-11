Evalúan desempeño de 20,000 maestros

Katheryn Luna

Santo Domingo

El Ministerio de Educación ha evaluado el desempeño de 20,000 maestros del sector público en las dos semanas que lleva el proceso, que busca obtener un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del magisterio a escala nacional.

El ministro Andrés Navarro calificó el proceso como “una experiencia extraordinaria que permitirá un mejor análisis para preparar los planes de capacitación de los profesores”.

Explicó que la evaluación por desempeño docente no sólo abarca el seguimiento al desarrollo profesional del maestro en el aula, sino de una autoevaluación y la participación de los estudiantes y las familias con carácter de diagnóstico.

“Es algo extraordinario, bien pensado a nivel técnico, pero bien adecuado a la realidad del sistema educativo para tener el mejor de los diagnostico”, indicó.

El ministro dijo que el proceso es realizado por maestros entrenados para la evaluación y recordó que también el diagnóstico servirá para la aplicación de los incentivos salariales individuales. La meta es avaluar el desempeño de 90,000 docentes en todo el país hasta finales del presente mes. Los docentes son evaluados durante 45 minutos de sus clases por personal del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), sin hacer preguntas ni interrupciones.

La evaluación por desempeño que se inició hace dos semanas, solo se aplicará a los profesores que tengan como mínimo un año en el sistema y busca actualizar la data magisterial en el sistema de información para la gestión educativa.

Navarro precisó que la evaluación del desempeño docente tiene como propósito estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su desarrollo profesional y la formación continua para el mejoramiento de la calidad de la educación y valorar la calidad del desempeño y promover su compromiso con los objetivos de la dependencia del Ministerio y la comunidad educativa a la que pertenece.

Explicó que el proceso se realizará en dos fases, la aplicación de la instrumentación prevista, primero a los docentes de los centros educativos en los meses de octubre y noviembre, y luego a los nacionales.

(+)

EVALUACIÓN NO SERÁ PARA JUZGAR

UN CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS

El ministro Andres Navarro ha dicho que la evaluación por desempeño no será para juzgar quién lo hace bien o mal, qué maestro es bueno o malo. “Ese no es el interés”, indicó. “Más bien, se pretende identificar debilidades y fortalezas en nuestro magisterio para saber dónde debemos hacer mayor énfasis en la formación continua de cara al desarrollo del nuevo currículo basado en competencias y a una gestión sostenida de los centros educativos”, agregó.

Navarro exhortó a los maestros a apoyar este proceso, que se realizará a todos los docentes del sistema educativo nacional, bajo los principios de integralidad, corresponsabilidad, equidad y sentido ético.