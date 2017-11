Refuta a sectores critican sistema judicial

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Herrera Carbuccia, atribuyó ayer las críticas al sistema de justicia a sectores que quieren jueces favoritos y que el que no tenga fe en ella, “que tome una yola y se vaya del país”.

Tras juramentar a 168 nuevos abogados y notarios, Herrera Carbuccia dijo que impartir justicia en el país no es fácil.

“Muchos quieren jueces preferidos, critican a jueces, pero no critican su sentencia”, acotó el presidente de la Tercera Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso Tributario.

Explicó que a quienes les gusta la pelota sabrán que el juego no se acaba hasta que termina, “no es un problema de que estemos o no aquí, es un problema de que no se puede jugar con la dignidad de muchas personas”.

Indicó que en una ocasión su madre le expresó que nunca desampare al enfermo y al necesitado, por lo que entiende que la justicia dominicana tampoco lo hará, aunque en la justicia se han cometido muchos errores.

Garantizó que los jueces saldrán con la misma frente en alto, tal y cual como llegaron al sistema judicial. Dijo que los jueces trabajan con dedicación, amor a su profesión, honestidad y valor en una sociedad cada día más compleja, pero que necesitan de cada uno de los dominicanos. “Nosotros necesitamos que usted tenga fe, el que no tenga fe que tome una yola y se vaya de este país, fe que este país es de todos y esta Suprema Corte de Justicia trabajará para todos ustedes”, indicó.

Dijo que el sistema de justicia está contantemente sometido a pruebas en la sociedad, debido a las denuncias de actuaciones indecorosas de muchos jueces, por lo que el Consejo Nacional de la Magistratura se ha visto precisado a destituir o suspender numerosos de estos magistrados.

El más reciente de estos escándalos es el caso “Quirinito”.