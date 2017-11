En 360 grados | Hombres rechazan violencia de género

Águeda Solano

Santo Domingo

Cientos de hombres participaron ayer en una marcha contra la violencia a la mujer, con el objetivo de crear conciencia sobre los casos de feminicidios que se registran en el país.

La caminata fue convocada por el Ministerio de la Mujer y dio inicio a la campaña “Detener la violencia contra las mujeres también es cosa de hombres”, a propósito de que ayer inició el mes contra la violencia femenina.

Los caballeros, vestidos con camisetas color naranja, portaban pancartas en sus manos en las que se leían lemas como, “El hombre la ama, no la golpea”, “el hombre la respeta, no la insulta”, “el hombre la enorgullece, no la humilla”, “deportes sí, violencia no”, a la vez que vociferaban consignas.

La marcha partió desde el Parque Mirador Sur hacia el busto Hermanas Mirabal en el Centro de los Héroes.

Esta iniciativa del Ministerio de la Mujer tiene como objetivo principal sensibilizar a la población masculina del país para tratar de erradicar el feminicidio, que este año ha apagado la vida a 74 mujeres de manos de sus parejas o exparejas, dejando varias familias sumergidas en un duelo y decenas de niños huérfanos.

Un minuto de silencio

Luego de dar la bienvenida a los presentes, y agradecer la asistencia masiva de hombres atraídos por la causa, la ministra de la mujer, Janet Camilo, pidió un minuto de silencio por todas las mujeres que han muerto este año víctimas de feminicidios.

“Es en ese silencio que la violencia se convierte en la forma más atroz de terrorismo que azota la República Dominicana. Se mete silente en las familias, desintegra el núcleo y mata la mujer; deja cientos de niños sin madre y sin padre, destruye el barrio, sangra la sociedad y lloran los ciudadanos”, expresó Camilo.

En medio de llantos que conmovieron a los presentes, la ministra manifestó que le gustaría despertar un día sin ver en los medios un feminicidio. De su lado, el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, dijo estar comprometido con brindar una respuesta a las víctimas de violencia “a tiempo, oportuna y de calidad”, y que además es su deber motivar y promover la lucha contra todo acto que traiga como resultado cualquier tipo de sufrimiento.

Prevención

“La prevención sigue siendo el método más eficaz para evitar el avance de este funesto fenómeno”, dijo Bautista

“Hoy caminé por mi madre, por mi esposa, por mis hijas, por mi hermana, asesinadas por uno que dijo llamarse hombre”, finalizó el director de la Policía.

Entretanto, el ministro de Educación, Andrés Navarro, dijo que los hombres deben hacer un compromiso con ser promotores de la convivencia pacífica.

Explicó que es en las escuelas dominicanas donde debe fomentarse la no violencia, “que sería trabajar desde las raíces”.

(+)

MINISTRA DICE PROCURAN CONCIENCIAR A JÓVENES

OBJETIVO ES MEJORAR RELACIÓN CON MUJERES

De acuerdo con la ministra de la Mujer, Janet Camilo, la campaña trabaja de manera especial para llegar a los jóvenes en la etapa que se están formando como hombres, donde es más fácil crearles conciencia en sus relaciones con las mujeres.

Esta iniciativa que incluye acuerdos con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Educación, brindará asistencia psicológica y legal a las víctimas de violencia, organizará grupos de apoyo a mujeres maltratadas, impulsará campañas de prevención de la violencia de género y embarazos en adolescentes, así como la inclusión de la igualdad y la violencia de género en el currículo de todos los niveles educativos.

Mes de la No Violencia

El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura Trujillista.

Esta fecha fue establecida el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y basa su origen en el día que asesinaron a las tres hermanas dominicanas.