Familia de Carla Massiel pide llevar caso al Distrito

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

Los familiares de la niña Carla Massiel Cabrera pidieron ayer a la Suprema Corte de Justicia declinar al Distrito Nacional el proceso que se sigue en contra de los implicados en el asesinato de su pariente, por entender que en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo no hay garantías de que el expediente será conocido de manera independiente e imparcial.

El pedimento fue presentado por la señora Diolandita Cabrera, madre de Carla Massiel, a través de sus abogados Plutarco Jáquez y Francisco Cordero, quienes entienden que el proceso debe ser declinado para evitar la influencia y el trato privilegiado dado a la imputada Liliana Santana.

En torno al caso guardan prisión Dawin José Trinidad y Juan Cabral Martínez (Chuti), acusados de secuestrar y asesinar a la menor Carla Massiel, quien desapareció el 25 de junio de 2015 en el sector Los García de Pedro Brand y su osamenta fue hallada el 16 agosto de 2016.

En la instancia se puso como ejemplo que Liliana Santana, en la audiencia del 10 de marzo pasado, se le permitió entrar y salir por ante el despacho del juez que presidía en ese momento el tribunal, lo que generó que depositaran una solicitud de investigación ante el Consejo del Poder Judicial.

Señalan además que Diolandita Cabrera ha sido revictimizada por el departamento judicial de la provincia Santo Domingo, violándole el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita, así como ser oída en un plazo razonable por un juez independiente e imparcial. Sostienen que la audiencia preliminar del caso que conoce el Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo ha sido aplazada en siete ocasiones, a las cuales han subido seis jueces suplentes, ya que la titular del tribunal es la coordinadora de los juzgados de la instrucción de esa jurisdicción.

Plutarco Jáquez alega que los jueces no conocen el expediente, no conocen a nadie, por lo que eso les genera dudas acerca de lo que pueda pasar cuando se conozca la audiencia preliminar. Le exigieron al ministerio público que realice otra necropsia porque en los resultados que entregaron, no se especifica la causa de la muerte de la niña Carla Massiel.