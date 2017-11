Rivas dice años de trabajo son afectados por acusación

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

El exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, declaró que no es capaz de planificar un asesinato, y lamentó que todos sus años de trabajo se vean empañados por la acusación que se le hace del crimen de Yuniol Ramírez, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de octubre en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Rivas, quien también guarda prisión preventiva, sostiene que no es un santo, que es un hombre político, pero que él no da para planificar ese hecho y que se había querido vender la idea de que había hecho una trama para planificar el asesinato del abogado.

“Magistrada quiero decirle a usted, me apena en término emocional (y que) yo, Manuel Rivas, me pararé aquí cada vez que me solicite ya sea frente a usted o cualquier autoridad que me solicite. Creo en la justicia y en el sistema judicial porque sé que la verdad va a salir”, enfatizó.

Mientras que el coronel Faustino Rosario Díaz aseguró que no tiene nada que ver con el crimen del abogado y profesor universitario Ramírez, y que solo quiere que se haga justicia para que salga a la luz pública su inocencia. El también financiero de la OMSA, quien fue enviado a prisión por su complicidad en el crimen de Ramírez, dijo que no tiene ningún tipo de vínculo con el catedrático universitario, tras señalar que no tiene derecho a quitarle la vida a una persona.

“No tengo la necesidad de maltratar, ni de humillar, no tengo la necesidad de quitarle la vida a una persona y lamento el hecho”, expresó Rosario Díaz en sus declaraciones emitidas en el juzgado de Atención Permanente de Las Caobas, donde el tribunal le impuso un año de prisión preventiva.

El abogado Ramírez había denunciado actos de corrupción en la reparación de autobuses de la OMSA. Por el caso guarda prisión a además el imputado José Antonio Mercado Blanco (El Grande).