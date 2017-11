El Intrant no ha autorizado ningún aumento de pasaje

Katheryn Luna

Santo Domingo

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) presentará hoy los resultados del análisis de costos del transporte público con miras a establecer una tarifa, mientras aseguró que no ha autorizado aumento en ningún punto del país.

Ante la advertencia de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) de que tomará acciones a partir del lunes si el Intrant no actualiza la tarifa, la directora del organismo, Claudia Franchesca de los Santos, dijo que a las leyes no se les da plazo y que hoy tendrá una reunión con los representantes de los sindicatos del transporte para presentar las conclusiones del levantamiento.

Aunque reconoció que algunos choferes han incrementado el costo por su cuenta, dijo que han sido pocos los que han tomado la medida, pero advirtió que quienes no cumplan la ley serán sancionados conforme lo establecido en la ordenanza, que va desde una notificación a la eliminación del contrato de operación.

“Mañana (hoy) concluimos para llevar las propuestas al Poder Ejecutivo para que en base a los resultados, elija una de las recomendaciones”, indicó

Explicó que el Intrant entregará la propuesta al Poder Ejecutivo, que determinará las medidas que se adoptarán en cuanto a la actualización o no de los precios, y que mientras eso no ocurre, la institución no autoriza aumento.

La mañana de ayer Conatra dijo que desde hace seis meses están pidiendo al Intrant la revisión de la tarifa y que debido a la falta de interés, el próximo lunes el consejo ejecutivo de ese sindicato se reunirá para tomar medidas a seguir, que pueden incluir la paralización del servicio.

Conatra dijo que, según un levantamiento realizado, los costos por kilómetro recorrido de un vehículo de transporte ascienden a 72.65 pesos, resultado que exige que el Gobierno reconozca en la aplicación de una nueva tarifa.

De acuerdo con De los Santos, el análisis de la tarifa se ha realizado con técnicos tanto del Intrant como de los sindicatos, los cuales están convocados para hoy a fin de presentar los resultados.

Dijo que la entidad ha hecho un levantamiento de los años promedio de la flota vehicular del transporte de pasajeros y a cuántas personas moviliza cada día.

“Nosotros tenemos un análisis de costo y me dice qué cuesta mover un pasajero diariamente, kilómetros recorridos y cantidad de pasajeros que mueve en tiempo específico”, sostuvo.