Donald Trump nomina a Robin Bernstein como embajadora en RD

Agencias

Washington

El presidente Donald Trump anunció anoche la nominación de la empresaria multimillonaria, Robin Bernstein, como Embajadora Extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos de América en República Dominicana.

Bernstein, quien es de ascendencia judía, se ha desempeñado como presidenta y directora de Richard S. Bernstein and Associate, Inc. desde 2004, y vicepresidenta y directora de Rizbur, Inc. desde 2002, ambas en West Palma Beach, Florida.

Bernstein está casada con el prominente empresario Richard Bernstein y será la segunda mujer en ocupar ese cargo para República Dominicana, después de Donna Hrinak, quien fue embajadora entre 1994-1997 en el país.

La multimillonaria fue una importante activista por la candidatura de Trump a la presidencia.

La dama fue jefa de los delegados republicanos en Tallahassee, para la confirmación de los votos electorales a favor de Donald Trump.