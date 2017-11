Manuel Rivas: “no soy un santo, yo soy un hombre político, pero no doy para planificar un asesinato”

Santo Domingo

Manuel Rivas, vinculado a la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, asegura que no es capaz de planificar un asesinato, y lamentó que todos sus años de trabajo se vean empañados por la acusación que le hace el Ministerio Público.

“Yo no soy un santo, yo soy un hombre político, pero no doy para planificar este hecho”, dijo el hoy encarcelado dirigente político, durante el transcurso de la audiencia en la que se le conoció medida de coerción.

Rivas le dijo a la jueza que conoció su medida de coerción que se había querido vender la idea de que había hecho una trama para planificar el asesinato del abogado. “Y eso no es así, quiero decirle a usted, me apena en término emocional (y que) yo, Manuel Rivas, me pararé aquí cada vez que me solicite ya sea frente a usted o cualquier autoridad que me solicite. Creo en la justicia y en el sistema judicial porque sé que la verdad va a salir”, dijo el exfuncionario en la audiencia.

El político es acusado junto a otras tres personas del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, cuyo cadáver fue encontrado el jueves 12 de octubre en un arroyo de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Por el caso se le envió a cumplir un año de prisión preventiva en Najayo, San Cristóbal, y se le destituyó de la dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

El abogado Yuniol Ramírez había denunciado actos de corrupción en la reparación de autobuses de la OMSA.

La declaración de Rivas está contenida en la resolución de medida de coerción por un año que le fue impuesta.