El gobierno llama a firmar pacto eléctrico

Patria Reyes y Dalton Herrera

Santo Domingo

El Gobierno llamó a todos los sectores a la firma del Pacto Eléctrico, cuyo documento de propuestas fue entregado ayer al presidente Danilo Medina por el Consejo Económico Social (CES) para su revisión y observaciones.

Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a su salida del encuentro con el mandatario dijo que “hay puntos que quedaron en disenso. No todos los puntos fueron consensuados, pero más del 95% de los puntos fueron consensuados”. Además, aseguró que los puntos que quedaron en disenso fueron algunos de los que el sector social y laboral impulsaron, como la energía no servida y la implementación de la tarifa técnica.

El proyecto regulatorio de las actividades de todos los actores del sector eléctrico fue entregado al presidente Medina durante una reunión que se celebró en el Palacio Nacional, en la que participaron los funcionarios gubernamentales vinculados al tema, que terminó cerca del mediodía.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, consideró que todos los partidos políticos deben participar de la firma del pacto eléctrico, ya que “no se sabe quién estará mañana en el Gobierno”.

Compromiso de los partidos

Peralta, al participar en el almuerzo por el 55 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), sostuvo que “los partidos políticos deben estar en la mesa de la firma del pacto eléctrico por un “asunto de continuidad del Estado”.

“Hay que ver quiénes estarán mañana al frente del Gobierno y que se comprometa con lo que se está firmando”, expuso.

Hace varias semanas, el ministro de Energía y Minas y miembro del equipo coordinador del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, Antonio Isa Conde, había mostrado su satisfacción por los avances que había tenido el consenso.

“Siento en mí mismo la satisfacción personal de cada uno de aquellos actores que pusieron un granito de arena para lograr el Pacto. Quiero felicitar muy especialmente al equipo técnico del Consejo Económico y Social, que encabeza la directora ejecutiva Iraima Capriles; a monseñor Agripino Núñez Collado, que con su paciencia nos ayudó a alcanzar consensos, y al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que se esforzó para que este pacto caminara y que lográramos niveles de acuerdo tan altos”, expresó en aquel momento.

El proceso del Pacto Eléctrico inició el 19 de enero del año 2015, y estaba estipulado que concluyera en seis meses. No obstante, los disensos entre el sector social y empresarial prolongaron las negociaciones.

Uno de los disensos que más persistían era el tema de la tarifa en los consumidores.

Wilson Castillo, uno de los representantes del sector laboral, señalaba que los Usuarios No Regulados (UNR) deberían pagar el 10% del precio de energía para compensar la tarifa de los usuarios que son regulados.

“El sector empresarial está planteando que se elimine ese artículo de la ley, nosotros que representamos a los consumidores, decimos que esa ley debe cumplirse ya que desde el 2001 hasta la fecha, cuando se creó esa ley, no se ha aplicado”, decía el representante laboral.

(+)

EL NO COBRO AL 10% NO AFECTA TARIFA

LAS REACCIONES: Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), indicó que si se llegara a imponer el cobro del 10% a los UNR, el sector laboral sería el más perjudicado ya que con ese costo no se estaría garantizando la competitividad en la tarifa eléctrica.

“Si en vez de lograr mejores condiciones de competitividad nosotros estaríamos encareciéndole el precio a los Usuarios No Regulados, y por lo tanto, nos sacarían más de competencia frente a nuestros competidores internacionales”, indicaba Almánzar.

Asimismo, Ángel Canó Sención, miembro del Consejo Administrativo de la Superitendencia de Electricidad, asegura que el no cobro del 10% a los UNR no impactaría en las tarifas de los consumidores.