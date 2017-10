Los gimnasios y las tiendas están llenos de clientes

Santiago Benjamín de la Cruz

Santo Domingo

Los gimnasios están llenos de personas y las tiendas de ventas de suplementos también. Inmediatamente un hombre o mujer se inscribe en un centro para hacer ejercicios, lo primero que le pregunta a los entrenadores que están ahí para asistirlos es: ¿qué puedo tomar?, y dependiendo del objetivo de cada quien, tienen diversas respuestas.

En muchas ocasiones, aunque un suplemento no vaya a tener ningún tipo de resultados positivos en una persona, son recomendados con la única finalidad del vendedor ganar dinero, aseguraron algunas personas que entrenan con regularidad en los gimnasios.

Los entrenadores

El entrenador Juan Carlos Méndez, que ofrece sus servicios en dos gimnasios del Distrito Nacional, explicó que desde que una persona ingresa, siempre se acerca a él para pedir recomendación. “Cada día los gimnasios van teniendo más personas, y cuando uno de los nuevos me pregunta qué debe tomar, lo primero que yo le pregunto es ¿cómo quieres estar? y dependiendo de la respuesta, les recomiendo lo que yo entiendo que le puede ayudar”, expresó Méndez.

Dijo que en el caso de las personas delgadas que quieren tener más músculos y subir de peso, lo primero que hace es recomendarle una proteína, que tiene altos porcentajes de grasas y calorías, haciendo que los delgados puedan avanzar rápidamente.

“También les recomiendo que compren otros suplementos básicos, que les dan fuerza y resistencia a la hora de hacer los ejercicios”, dijo.

“Yo particularmente nunca me he tomado el atrevimiento de recomendarle a alguien alguna inyección, porque no a todos les hace el mismo efecto, pero cuando una persona llega con esa desesperación de estar fuerte de una vez, le digo que existen esas opciones, pero yo no las aplico”, puntualizó.

Para las personas pasadas de peso, Méndez dijo que les recomienda quemadores de grasas y hacer mucho “cardio”.

“A las personas pasadas de peso también les digo que deben comer bien. No siempre les recomiendo proteínas, pero cuando lo hago deben de ser de suero de leche, las cuales no tienen mucha grasa y ayudan a solo aumentar músculos”, precisó.