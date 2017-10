Se puede cambiar residencia por visa de paseo y en el futuro solicitarla otra vez

Deyanira Polanco

Santo Domingo

Las medidas migratorias adoptadas en Estados Unidos están llevando a muchos dominicanos, con residencia estadounidense, que no le estaban dando el uso correcto, a cambiarlas por visa de paseo.

Paradójicamente, los que más están haciendo este cambio de estatus son profesionales, en su mayoría médicos, policías, militares y empresarios.

El experto en asuntos migratorios, Roque Leonel Rodríguez, dijo que el 25% de las solicitudes de visa que haciendo a través de su oficina, incluye la entrega de una residencia por una visa de no inmigrante.

“Los dominicanos tenían la creencia de que podían vivir seis meses aquí y viajar con su residencia como turista a ponchar a Estados Unidos y volver, pero ya está confirmado, yo lo he visto personalmente en aduanas, que definitivamente el que se pasa cuatro meses fuera de Estados Unidos ya está sujeto a que en cualquier momento le pidan que entregue la residencia, pero no es que se la quitan, es que le piden que la entregue”.

Indicó que en esos casos, muchos dominicanos han decidido entregar la residencia y cambiarla por una visa de turista y ya no tienen más nunca un problema, “siguen haciendo su vida normal aquí, que es lo que están haciendo. No piensan vivir allá, porque no cumplen ni siquiera con el pago de los impuestos, entonces la entregan y le está yendo bien”.

Al preguntarle si corren el riesgo de que al cambiar la residencia le nieguen la visa de no inmigrantes, el especialista indicó que aunque el consulado de Estados Unidos no está obligado a darle la visa, en el 95% de los casos las personas la reciben. “Tiene que ser alguna persona que le salga alguna situación, ha tenido alguna situación criminal o algo fuera de lo normal, pero no se cuestiona a una persona que está entregando la residencia, porque el principio de la ley de visa de no inmigrante, establece que la persona que está solicitando la visa de no inmigrante es un potencial migrante, o sea una persona que se puede quedar en Estados Unidos y en el caso de los que están entregando la residencia, no hay manera de que se quieran quedar y es más fácil conseguir la visa”.

Afirmó que el procedimiento para el cambio de residencia por visa de paseo debe hacerse en territorio dominicano.

Para volver a adquirir la residencia

si una persona decide cambiar la residencia por una visa de paseo y en un futuro volver a obtener ese permiso de permanencia en Estados Unidos, puede hacerlo.

Roque Leonel Rodríguez afirma que la mayoría de las personas que toman esa decisión es porque tienen una carta debajo de la manga, al indica que es porque tienen hijos ciudadanos americanos que en cualquier momento pudieran solicitarle la residencia de nuevo.

“El hijo tiene el derecho de pedirte cuantas veces que quiera”, pero para ellos tiene que usar un lenguaje legal que no lo perjudique en el futuro.