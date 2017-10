Empresario dijo buscaba acuerdo con Yuniol en representación de Manuel Rivas

Santo Domingo

El empresario Eddy Santana Zorrilla, a quien se le dictó un mes de prisión preventiva acusado de asociación de malhechores, estafa y corrupción administrativa en la Oficina Metropolitana de Transporte (OMSA), dijo en un interrogatorio que actuaba en representación del entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el acuerdo que gestionaba con el asesinado abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras para pagarle por la presunta extorsión.

El acuerdo buscaba que el abogado desistiera de la acción de amparo que este sometió en reclamo de informaciones sobre las empresas suplidoras de la OMSA, propiedad Santana Zorrilla.

“Él (Manuel Rivas) me dijo que lo que hubiera que resolver lo hiciera en manera de préstamo personal de que sus ahorros me lo devolvía. Entonces, como usted sabrá tengo una relación comercial, si el director te pide eso, no le diré que no, es difícil negarse”, narró.

Sostuvo que era por un millón de pesos y en señal de buena fe, pero precisó que Rivas nunca le fijó el monto que debía entregar.

“La garantía de ese acuerdo era la palabra. Para mí todo estaba resuelto, no entiendo por qué alguien tomó una decisión de esa magnitud”, apuntó. Se refería al asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras. Estas declaraciones fueron emitidas en el interrogatorio realizado por fiscales el 18 de octubre.

Relación con Manuel Rivas

En otro interrogatorio, el 15 de octubre, Eddy Santana Zorrilla dijo que la relación con Riva es comercial y que no tiene ningún vínculo de amistad, ni afectivo con el ex funcionario.

Puntualizó que es comerciante, suplidor de productos agropecuarios y servicios automotrices, tanto al sector privado como al Estado dominicano y que está en el negocio desde el 1996.

El empresario fue interrogado el 18 de octubre de 2017 por los fiscales Pedro Medina y Arolin Lemos, y el 15 de octubre por los fiscales Felbelys Rosario y Jonathan Pérez Fulcar. Ambos en presencia de su abogado, Miguel Valerio.