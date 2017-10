Jueza impone un mes de prisión al empresario Santana Zorrilla

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

El empresario Eddy Santana Zorrilla deberá guardar un mes de prisión preventiva por la acusación de asociación de malhechores y presuntos actos de corrupción, mientras que la solicitud presentada en su contra de complicidad en el asesinado de Yuniol Ramírez fue declarada inadmisible.

La magistrada Leonarda Quezada dispuso que el imputado guarde prisión en la cárcel de Monte Plata, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.

De imediato, el abogado del imputado Miguel Valerio dijo no estar conforme con la decisión del tribunal, aunque sí con el argumento de la jueza de que no vio por el momento elemento constitutivo de la estafa en contra del Estado. Asimismo, en otra audiencia el tribunal declaró inadmisible una solicitud de medida de coerción que presentó la familia de Yuniol Ramírez en contra de Santana Zorrilla, a quien acusan de complicidad en el asesinato de su pariente. En la audiencia, no estuvo presente el Ministerio Público, ya que solo presentó la medida de coerción en contra del imputado por asociación de malhechores, estafa y corrupción y no así por en torno al caso del crimen del abogado.

Mientras que Ramón Ramírez, hermano de Yuniol, dijo que adoptarán medidas para asegurar que el imputado sea incluido en el expediente donde figuran el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; José Mercado Blanco (El Grande), el coronel y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, quienes cumplen un año de prisión preventiva.