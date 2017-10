Experto llama a no preocuparse por eliminación de privilegios embajada EE.UU

Deyanira Polanco

Santo Domingo

La eliminación del privilegio de enviar a las casas los pasaportes visados de menores de edad, hijos de parejas con visa de no inmigrante a Estados Unidos, no debe provocar preocupación, según Roque Leonel Rodríguez, experto en asuntos migratorios.

Después de este viernes 27 de octubre, cuando entre en vigencia la nueva disposición, el único paso que se agrega al proceso normal de solicitud de visa para niños de 0 a 14 años, es que éstos deberán ser llevados a la entrevista consular.

“Qué va a pasar después del viernes? La misma evaluación que le hace a ese niño a través de sus padres para que le manden el pasaporte a la casa, que es el proceso actual, se lo van hacer después del 27, pero en el consulado”, explica.

Aclaró que el cambio no significa que a los menores de edad les van a negar el visado. “O sea, no es que hayan cambiado la evaluación que se hace. Si los padres no califican para la visa del niño, aunque ellos tengan visa en el momento que depositen, por alguna razón, al niño como quiera no le van a dar la visa. Por lo tanto que no tengan ningún temor que después del 27 cuando apliquen y que tengan que ir a una entrevista le van a negar la visa al menor. Si ambos padres califican no van a tener ningún problema”.

Dijo que otra cosa por la que no deben angustiarse los padres es que hay citas disponibles para esos menores de edad en un corto tiempo.

“En vista de que de que el cambio pudiera ser un inconveniente para las personas que tenían planificado solicitarle visa a sus niños mediante depósito de documentos, porque el Consulado va a habilitar un espacio en los próximos días, lo más rápido posible, las cita estan para marzo, porque están limitadas las visitas al consulado, pero para esos niños abrieron espacio. Es decir, que cuando tú entres al sistema vas a encontrar disponibilidad para ir en menos de 30 días a buscar una visa", dice Roque Leonel.

Todavía los padres con visa tienen tiempo de ir a Galería 360 con los pasaportes de ambos, el pasaporte del niño, el acta de nacimiento, hacer los pagos correspondientes, tal como existe el proceso y depositar su pasaporte, aunque solo hasta este viernes.