Rosary Hernández, la secretaria que en papeles figura como propietaria de Martisdom, empresa suplidora de la OMSA

Santo Domingo

Rosary Margarita Hernández se identificó ante las autoridades del Ministerio Público como la persona que contesta las llamadas en la empresa Martisdom, una de las principales suplidoras de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Le dijo al Ministerio Público en los interrogatorios que ganaba RD$20,000 cada mes y que al final del año recibía una bonificación de RD$40,000.

Pero también sucede que desde 2013 y hasta julio de este año, figuraba como la propietaria de la empresa, aunque ella misma explica que no recibía más beneficios que su salario mensual.

Esa empresa manejó al menos RD$47,607,967.07 entre 2012 y 2016 de contratos con la OMSA, según la acusación que le realiza el Ministerio Público al empresario Eddy Santana Zorrilla.

“No recibo ningún beneficio de la empresa, solo salario y seguro médico”, explicó a los investigadores.

“Me pusieron a mi (como propietaria) por la confianza, me puso Luis Santana, nunca pregunté porque me iba a poner como accionista. Yo no recibo ningún beneficio, solo que anual me dan algo, nunca he exigido nada, porque es mi primo”, declaró.

Esa empresa, Martisdom, es señalada por las autoridades como una de las utilizadas para la trama de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses (OMSA). La empresa figura ahora a nombre de un sobrino de Eddy Santana Zorrilla.

Estas investigaciones por corrupción administrativa se producen tras el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, encontrado muerto el pasado jueves 12 de octubre, en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Eddy Santana Zorrilla no es acusado de ser parte del asesinato, se le incluyó en un expediente por corrupción administrativa.