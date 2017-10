Siquiatra certifica que esposa de “Quirinito” tiene acción suicida, pánico y ansiedad

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

La esposa de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito) tiene “acción suicida, pánico y ansiedad”, según un certificado de un psiquiatra, quien fue interrogado ayer por la Procuraduría General de la República.

Jarvis Hazim, quien fue interrogado por varias horas por el Departamento de Inspectoría de la Procuraduría, certificó que Jennifer Estefani Domínguez Hernández tiene esos padecimientos.

El psiquiatra fue requerido porque esa certificación fue remitida el pasado viernes a la Procuraduría, que tenía previsto interrogar a Domínguez Hernández, quien declaró que su esposo falleció, pero que no diría dónde fue enterrado.

A la salida de la Procuraduría, Hazim, tras ser preguntado en torno a que en el caso de Quirinito se emitieron muchos certificados médicos falsos, respondió que el certificado que le hizo a su esposa es real.

Por su parte, el suspendido juez de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, juzgó como cosa rutinaria el traslado de “Quirinito”, de la cárcel de Najayo a la de San Francisco de Macorís.

“El traslado que se le hizo a este señor, eso es de una rutina diaria, como se da con cualquier otro interno. Es un asunto de abc en los asuntos judiciales”, afirmó.

La pasada semana fue interrogada con relación al caso la suspendida jueza Aleyda Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, quien cambió la modalidad de la prisión de “Quirinito”.

En tanto que el abogado Felix Portes, quien fue interrogado también en torno al caso, sostiene que no fue ni ha sido representante legarl de “Quirinito”.

Dijo que su comparecencia a la Procuraduría obedece que él solicito ser citado en torno caso, tras señalar que un abogado, no custodia, no vigila, no controla, no da seguimiento a personas privada de libertad.

Manifestó que un abogado no ordena, ni ejecuta traslado de un recinto carcelario a otro, ni tampoco hace lo mismo con libertades, por lo que entiende que no tiene nada que ver con relación al caso Quirinito.x