Julio Hazim dice principal mérito de Margarita es haber sido esposa de un Presidente

Santo Domingo

El doctor Julio Hazim aseguró que el principal mérito que tiene la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, es haber sido esposa del expresidente Leonel Fernández, aunque reconoció que “hizo un buen trabajo como primera dama”.

El productor del programa Revista 110 entiende que no corresponden a un problema de género las expresiones del dirigente peledeísta Félix Jiménez (Felucho) contra Cedeño de Fernández, que motivaron la defensa del expresidente Fernández en un comunicado.

“Lo de Felucho y Margarita no es un problema de género, hay un maldito lio de que ha ofendido a la mujer dominicana. Doña Margarita me merece respeto… ahora cuál es su mérito principal? Su mérito principal es haber sido esposa, tener la oportunidad que no tuvieron otras damas, esposa de un presidente de la República y de haber hecho un buen trabajo como primera dama y del Consejo de Cedimat. Todo el mundo la aplaude porque todas las cosas que Cedimat quería, ella lo canalizaba al Poder Ejecutivo, hizo su trabajo. Ahora, hizo su trabajo tanto como para ser la persona más popular? Todo el mundo tiene una escalera para subir al cielo, ella la tuvo” expresó Hazim, según consta en un video colgado Youtube.

El médico y comunicador dijo que se está haciendo un ruido sin necesidad a raíz de que Felucho dijera en un programa de televisión que la vicepresidenta “solo toma decisiones de lo que van a cocinar en su casa”, cuando le preguntaron de la popularidad de un 70% que le da una encuesta a Cedeño de Fernández.

Hazim agregó que el presidente de Refidomsa lo que hizo fue aumentar la popularidad de la vicepresidenta. “Entonces tu puedes tomar el motivo que tú quieras para embromar con Felucho y Margarita, pero eso lo han convertido en un problema de género, pero un problema grandísimo de la ofenda, casi estamos haciendo manifestaciones públicas en contra de Felucho, además de que, si Felucho quería denostar a doña Margarita lo que le ha dado es que si ella tenía un 70 ahora debe tener un 80 de popularidad. Porque a veces tu consigues los efectos no deseados de una medicina” puntualizó.