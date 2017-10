Leonel dice declaraciones de Felucho sobre Margarita son "inaceptables, irrespetuosas y ofensivas"

Santo Domingo

El expresidente Leonel Fernández salió en defensa esta mañana de la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño de Fernández, al criticar las declaraciones de su compañero de partido, Félix Jiménez, de quien dijo fue desconsiderado y descortés.

Leonel Fernández utilizó su cuenta en la red social Twitter para referirse al tema: “La referencia de Felucho sobre Margarita Cedeño fue innecesariamente descortés y desconsiderada. Se requiere de humildad para rectificar”, escribió el expresidente del país.

Ayer la vicepresidenta del país también se refirió a las declaraciones de Jiménez y escribió, también por Twitter, lo siguiente: “Me niego a creer que un hombre que dice ser abanderado de ideas de vanguardia, sea el autor de una frase tan cavernaria, propia de misóginos e ignorantes. Con su respuesta, Felucho demostró que se cuece en el resentimiento que le provoca ver a mujeres destacarse y ser valoradas”.

Félix Jiménez (Felucho) dijo en un programa de televisión que la vicepresidenta “solo toma decisiones de lo que van a cocinar en su casa”.

Las declaraciones de Jiménez, quien es presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y miembro del Comité Político del PLD, se efectuaron tras ser preguntado sobre la popularidad de preferencia que da la firma Mark Penn a Cedeño.

En la encuesta, la vicepresidenta resultó ser la figura política más popular del país con un 70 % de valoración positiva.

Leonel Fernández y Margarita Cedeño están casados desde el año 2003. Tienen una hija, Yolanda América.

A continuación la declaración completa del expresidente de la República:

Quienes me conocen, sobre todo mis compañeros de partido, saben que no es mi estilo polemizar ni involucrarme de discrepancias públicas de ningún tipo, pero ante esta, no puedo permanecer indiferente.

Las declaraciones del miembro del comité político, Félix Jiménez, donde menosprecia y estereotipa a la mujer dominicana, a través de la figura de la Vicepresidenta de la República, son simplemente inaceptables, irrespetuosas y ofensivas.

Margarita Cedeño es una compañera inmensamente valiosa; una trabajadora incansable y luchadora aguerrida de las causas que asume.

La vicepresidenta y todas las mujeres merecen nuestro respeto y reconocimiento,

Leonel Fernández.