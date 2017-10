Las noticias más leídas de hoy

Santo Domingo

Las expresión usada por Felucho Jiménez para referirse a la vicepresidenta, Margarita Cedeño, siguieron dando de qué hablar este viernes, en especial por la respuesta que este recibió del expresidente Leonel Fernández.

Otro tema que llamó mucho la atención fue la disculpa pedida por el cantante Shelow Shaq y la denuncia de discriminación hecha por una empleada de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Estas y otras informaciones las resumimos en el “top cinco” de hoy:



El expresidente Leonel Fernández salió en defensa esta mañana de la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño de Fernández, al criticar las declaraciones de su compañero de partido, Félix Jiménez, de quien dijo fue desconsiderado y descortés.



La joven Oneida Santo Nolasco, quien labora desde hace trece años en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) como secretaria, denunció que le negaron acudir a la institución a cumplir con sus labores habituales debido a que decidió no desrizar su pelo y luce un afro.



El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Braulio Alcántara López, dispuso cambios internos que incluye nuevos titulares en cuatro comandancias, donde tres coroneles sustituyen a igual número de generales.



No cabe duda de que "The Walking Dead" sigue siendo una de las series estrella de la televisión, pero tras siete temporadas y con la octava a punto de arrancar este domingo, los zombis de AMC vienen dando unas señales de hastío que, sin embargo, no afectarán a los planes de la cadena.



El intérprete urbano Shelow Shaq se disculpó con la sociedad dominicana tras filtrarse un video en las redes sociales en el que se observa manipular armas largas y cortas frente a niños durante la grabación de un video musical.