Joven que labora en la OMSA denuncia que nueva gestión le impide trabajar porque luce un afro

Lahiri Paulino

Santo Domingo

La joven Oneida Santo Nolasco, quien labora desde hace trece años en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) como secretaria, denunció que le negaron acudir a la institución a cumplir con sus labores habituales debido a que decidió no desrizar su pelo y luce un afro.

A través de un video publicado en redes sociales, de aproximadamente dos minutos, Santos explica que hace dos años decidió dejarse su pelo natural, pero que no ha sido bien visto por la asistente del nuevo director de la referida institución del Estado.

“ Cuando veo cinco llamadas perdidas (de la OMSA) quiero llamar porque se está dando una situación lamentablemente terrible ahora en la institución y quiero saber qué es lo que me quieren comunicar: mando a comprar una tarjeta, cuando llamo me ponen a mi jefe, me saluda y me dice: Oneida yo quiero que tu te quites el afro, la asistente del nuevo director de la OMSA no te quiere ver a ti con eso cabello… ella dijo que tu lo que pareces es una loca”, relata Soneida Santos en el audiovisual.

También aclara en el video que su intención no es hacerle daño a nadie, pero que hace la denuncia porque no quiere alisarse.

El pasado lunes Héctor Mojica fue juramentado como nuevo director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en sustitución de Manuel Antonio Rivas, a quien le fue impuesto un año de prisión preventiva como medida de coerción tras ser implicado en el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras.