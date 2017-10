Evasión fiscal en RD es la más alta de la región

Carolis Mella

Santo Domingo

Pese a que el incumplimiento de las recaudaciones del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se redujo en los últimos años del 43% al 45%, República Dominicana tiene el nivel más alto de evasión en la región de América Latina y el Caribe.

Así lo planteó ayer el director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, al dictar la conferencia “Reformas recientes de la DGII y evolución de las recaudaciones”, durante la tertulia de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).

Díaz manifestó que en comparación con otros países de la región, sólo se acerca a ese porcentaje Guatemala, con un 40.3% y los demás países están bajo el 30%. “Es evidente que de los países de América Latina que se menciona en un estudio de la Cepal del año pasado, tenemos el incumplimiento más alto”, dijo.

Afirmó, además, que el porcentaje del incumplimiento en Impuestos Sobre la Renta en empresas y personas físicas supera el 60%.

A pesar del alto porcentaje de evasión, el director de la DGII aseguró que no existe ninguna medida que posibilite la reducción de este acto ilícito y afirmó que esto no es una tarea exclusiva de la DGII. “No hay milagros en Administración Tributaria, es un trabajo muy duro y no hay una medida que mágicamente reduzca la evasión”, refirió.

Controles para bebidas alcohólicas y cigarrillos

El funcionario explicó que la entidad que dirige trabaja en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), para aplicar el control de impuestos colectivos a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.

“En el caso, sobre todo de alcoholes y cigarrillos, estamos controlando la exportación que estaba abusando del régimen de admisión temporal, para luego llenar el mercado de mercancías que no pagaban ITBIS selectivos”, destacó.