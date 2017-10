Marcha Verde convoca a “Jornada Nacional de Movilización” por el Fin de la Impunidad

Santo Domingo

El movimiento Marcha Verde convocó a toda la ciudadanía y a los sectores organizados del país a participar del Día Verde o Jornada Nacional de Movilización que realizará el próximo domingo 29 octubre, en rechazo de la participación “impune de delincuentes y sicarios en la dirección de las instituciones públicas, y en reclamo de que se avance en el sometimiento penal de los implicados en el caso Odebrecht”.

El movimiento invitó a toda la población a usar una vestimenta, bandera, lazo o accesorio verde, y a sumarse a las manifestaciones pacíficas y familiares que se estarán realizando en los parques y plazas de los municipios del país.

En el “día verde” los activistas del colectivo también saldrán a las calles a promover el reclamo del fin de la impunidad y a explicar a la población, especialmente a los más jóvenes, cómo la corrupción y la impunidad afectan a la sociedad y la mantienen en la pobreza y el atraso.

“Vamos a vestirnos, a identificar nuestros vehículos, nuestras casas y nuestros corazones con el color verde, porque no queremos seguir siendo dirigidos por ladrones y sicarios. Vamos a vestir al país de verde para dejar bien claro que no nos rendimos, no nos cansamos, no nos detendremos hasta que los ladrones de la OMSA, Odebrecht, Los Tres Brazos, Los Tucanos, Punta Catalina, el CEA, OISOE y otras instancias estén en la cárcel y no en el Gobierno, la televisión o en las campañas electorales”, declare el movimiento Marcha Verde mediante rueda de prensa.