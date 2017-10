Por falta de ticket cualquier vehículo entra y sale a la UASD sin ningún control

Santo Domingo

INSEGURIDAD

La candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestra Emma Polanco, reveló que en esa casa de altos estudios nadie sabe quién o quiénes formar parte del cuerpo de seguridad porque sus integrantes ni siquiera cuentan con uniformes o algún distintivo que se le pueda identificar.

Polanco, quien fue vicerrectora administrativa de la más vieja universidad del nuevo mundo, dijo además que por falta de tickets en las entradas de la academia cualquier vehículo entra y sale al recinto universitario sin que se tenga el más mínimo control.

Agregó que la academia estatal necesita recuperar su gobernabilidad interna, volver a su institucionalidad y manejarse de manera transparente en todo el sentido de la palabra.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales dijo que al campus universitario también le falta iluminar todas sus áreas, ya que eso refuerza su seguridad interna.

Reconoció que para garantizar que toda la comunidad universitaria se sienta segura, la universidad del Estado requiere de un mayor presupuesto, pero insistió en que la academia está en la obligación de demostrarles a los contribuyentes que cada centavo que recibe se gasta de forma transparente.

“Nosotros tenemos obligatoriamente que implementar la seguridad en la universidad, lo más pequeño es que a veces tu llega a la universidad y no hay ni siquiera un ticket para dártelo, o sea tu entra y sale, no es posible eso hoy en día con el nivel de inseguridad que hay en todas las sociedades del mundo“, se lamentó al educadora.

Dijo que se requiere de la modernización para resolver el problema de la seguridad, como es el caso de instalar cámaras estratégicamente para que puedan grabar cualquier hecho delictivo.

“Tu a veces va en la noche a la universidad y están todas esas áreas oscuras, y es una institución donde van cien mil personas diariamente, tenemos por ejemplo el área del comedor universitario donde comen y cenan diariamente mínimo diez mil personas, entonces es una institución que trabaja de siete de la mañana a diez de la noche, y tu tiene que tratar de darle cierta seguridad a los que están en el campus universitario a nivel interno“, razonó la profesional de la economía.

Explicó que con las cámaras de seguridad nosotros podemos controlar no solo eso, si no el resurgir de algunos problemas que puedan también producirse.

“Cómo debemos tener esto, identificada la seguridad, quién es seguridad, tu no sabes quien es seguridad porque no están uniformados, no tienen una identificación que tu sepas que esa es la seguridad de la universidad, entonces nosotros necesitamos que los muchachos sepan cuáles son nuestra seguridad“, reiteró.

Emma Polanco argumentó que eso se facilita si se cuenta con un sistema de cámaras con un circuito cerrado, la situación que se presenten se pueden resolver, e insistió en que esos problemas hay que resolverlo urgentemente, y los recursos para ejecutarlos deben llegarle a la academia.

Polanco también propugnó para que, tanto los ayuntamientos como el Congreso Nacional, puedan establecer normas para que en los alrededores de centros educativos no se instalen negocios que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas.

Polanco advierte UASD necesita institucionalidad y transparencia

La profesora Emma Polaco dijo entender la preocupación que se tiene en un amplio sector de la sociedad dominicana que siente que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo carece de autoridad.

“Es cierto la preocupación, claro, pero nosotros creemos que lo que se ha perdido en la universidad es la institucionalidad, nosotros contamos con reglamentos y con el estatuto orgánico que es el que dirige todas las actividades que se deben llevar a cabo en la academia“, explicó la candidata a rectora.

Dijo que tan pronto se desconocen lo que son los procesos legales que dirigen cualquier institución, obviamente que se tendrá un gran problema, en cambio si se respetan las normas que rigen la vida universitaria no se tendrá las situaciones antes señaladas.

Reconoció que en la actualidad hay una gran preocupación por las violaciones que se están cometiendo a las leyes internas que rigen la vida de la universidad del Estado.