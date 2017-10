De Puerto Rico a Dominicana: pasaje de ida

Ramón Pérez Reyes

San Juan, Puerto

Dominicanos y puertorriqueños están acudiendo en masa a la sede del consulado criollo de esta capital para procurar la forma de regresar a la República Dominicano debido a las condiciones en que quedó el país por el huracán María.

A más de un dominicano sus familiares les compran “pasaje de ida” con el propósito de que no regresen a la “ Isla del Encanto”, entre ellos estudiantes y personas que necesitan atenciones de salud de manera urgente.

Mientras, ayer se reportó que un dominicano está entre las víctimas mortales en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Miguel Bastardo Berroa, de 39 años de edad, es una de las cuatro personas que fueron reportadas muertas por leptospirosis, confirmó a reporteros de LISTÍN DIARIO el cónsul dominicano en la isla, Franklin Grullón.

Un pasaje de ida

Está el caso de Wanda Beltrán, una dominicana que reside y estudia enfermería en este país, a quien sus familiares le han pedido que regrese.

“Yo sufro de una condición especial de salud. Mi cuerpo no desarrolló inmuno-deficiencia y ellos me han enviado un pasaje, pero solo con una ida; ellos creen que yo corro peligro aquí, pero no es tan así, todo pasará”, dijo Beltrán, quien es nativa del sector El Cacique, en el Distrito Nacional.

El regreso

El cónsul Franklin Grullón indicó que muchos dominicanos están acudiendo al consulado a procurador cartas de rutas para regresar a su país, ya que las riadas provocadas por el huracán provocó la pérdida de muchos documentos.

“También muchos boricuas están solicitando tarjetas de turistas para quedarse allá un buen tiempo, para comprar medicamentos o recibir atenciones médicas, o para sus familiares”, explicó.

Refirió que la gran cantidad de documentos vencidos o extraviados ha provocado que se mantengan trabajando, a pesar de que la sede del consulado fue destruida por María.

El local está operando de manera provisional. Fue prestado al cónsul en la primera planta de un edificio comercial en la avenida Ponce de León, avenida comercial de la capital. La sede permanente funciona en el quinto nivel, pero no está en condiciones.

En el mismo lugar, pero en el segundo nivel, operan las oficinas de Ferries del Caribe, donde durante la visita de reporteros del Listín Diario había una fila de personas comprando pasajes de regreso.

La víctima

Miguel Bastardo Berroa vivía en el barrio Villa Hugo, en Canovanas, y la noche del pasado martes falleció en un hospital de Carolina.

Sus restos, que ayer fueron velados en Puerto Rico, serán trasladados el sábado y entregados a su familia que reside en Miches, provincia El Seibo.

Bastardo Berroa estaba casado con una puertorriqueña y se desconoce si tenían hijos.

A 22 días del paso del ciclón por el territorio boricua se han reportado, al menos, 48 muertos, según informes oficiales.

Miles de puertorriqueños fueron afectados por María y hasta ahora es el huracán más intenso que les ha golpeado desde 1928.