Estiman no se cumple el propósito de la FED

Santiago Benjamín de la Cruz

santiago.delacruz@listindiario.com

Santo Domingo

Creada en 1961 con el interés de luchar por reformar la educación y lograr que sea científica y popular, la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) en la actualidad, de acuerdo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha perdido la misión por la que fue fundada, mientras que otros desconocen por completo sus objetivos.

Estudiantes de la UASD expresaron que la única misión de la FED en la actualidad es “estar ahí” y recibir el porcentaje monetario que le descuentan a cada estudiante al inscribirse.

Wanda Meteo, estudiante de Medicina, expresó que básicamente la FED no hace nada. “De lo único que yo tengo conocimiento es que se supone que ellos tienen que velar por los derechos estudiantiles, pero lo que ellos hacen es estar ahí, haciendo nada”, dijo.

Expresó que en la FED imparten algunos cursos relativos a medicina, los cuales son a bajo costo, pero como quiera hay que pagar, “y eso ellos lo ven como un tipo de ayuda”.

Mateo, quien tiene más de cinco años estudiando en la UASD, aseguró que a cada estudiante se le descuenta RD$25 en la inscripción. Juan de León, estudiante del tercer semestre de Contabilidad, expresó que desconoce la misión de la FED.

“De verdad, de verdad, no sé qué es lo que ellos hacen. Cuando yo entré a la universidad no sabía que existía una federación de estudiantes. Yo me inscribí por la página y ahí fue que vi que había como un descuento de la Federación de Estudiantes Dominicanos”, expresó. Asimismo, Fior Martínez explicó que “estudié casi 7 años en la UASD y honestamente me enteré muy poco de lo que hacia la FED”.

“Sí sabía que ellos dan facilidades a los estudiantes de medicina, que si militas o participas allí tienes privilegios, y lo del carné estudiantil que si más no recuerdo no te cobran, pero en la inscripción de la UASD hay un por cierto que va para la FED y el carné estudiantil”, precisó. Claudia Pérez expresó que la FED en la actualidad no hace absolutamente nada, solo algunas reuniones “nadie sabe para qué la hacen”. “Ellos no hacen nada como para que la universidad y los estudiantes continúen avanzando”, manifestó. A pesar de eso, dijo que gracias a algunas colaboraciones que hizo en la FED obtuvo “privilegios” en la UASD, pero su colaboración era “sentarme en el edificio a hacer nada”.

(+)

DESORGANIZADA Y SIN ENFOQUE

Fior Martínez consideró que esa es una entidad que está sumamente desorganizada y sin enfoque de lo que realmente debe hacer.

En tanto, Carmen Frías dijo que lo único que sabe de la FED es que en una ocasión se le quedó la bata para entrar a un laboratorio y le prestaron una en la federación solamente mostrando su cédula.

“Recuerdo que cuando yo le dije a una compañera que se me quedó la bata, me dijo que vayamos a la FED, que me la iban a prestar, y así fue”, manifestó.

Elio Ángeles, estudiante de Derecho en la UASD, manifestó que una federación cuya función sea luchar por la educación de los estudiantes, no puede estar convocando a tantas huelgas que provocan la pérdida de muchos días de docencia.