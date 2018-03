Una maleta bien organizada

Rosmery Méndez Vargas

rosmery.mendez@listindiario.com

Santo Domingo

A la hora de conocer nuevos destinos, preparar la maleta sin dudas es algo muy importante, ya que en ella llevamos lo que consideramos necesario para que el viaje sea placentero, ¿pero cómo hacer que nos quepa toda esa ropa y accesorios si tener que llevar muchas maletas?.

Son varias las formas que hay para empacar, ninguna es mejor que otra, todo va a depender de la cantidad y tipo de ropa que llevas. Pero como toda regla tienen su excepción poner la ropa enrrolladita en la maleta, ocupa menos espacio y es más práctico.

Katingo Haché de Santelises, fundadora y propietaria de viajes Alkasa nos enseñas algunos trucos para preparar nuestro equipaje, ella nos cuenta que prefiere hacerlo en bolsas de viaje que luego introduce en la maleta, pero está de acuerdo con que enrollarla en una idea genial.

Empacar en estuches: Si tienes un viaje con dos o más destinos, empacar en estuches sería perfecto para ti, sabemos que es muy incómodo llegar al hotel, darte cuenta que la ropa que tenías para usar en Miami está arriba pero apenas llegaste a Nueva York. Esto sería un poco caótico para y se perdería mucho tiempo ya que tendrías que arreglar nueva vez la maleta, así que lo preferible es que en un estuche de viaje, pongas lo que utilizarás en un destino y así sucesivamente, pero recuerda poner abajo la ropa del último lugar al que irás.

Hacer una agenda hace que ahorres espacio en la maleta: Puede sonar extraño, pero si, tener un itinerario previo te hará ahorrar espacio. Si buscas como estará la temperatura durante tus días de viaje, puedes saber con exactitud qué tipo de ropa llevar, además si programas tus salidas jamás te vas a equivocar. Por ejemplo si en tu agenda iras a un teatro o una ópera, no se te quedará tu ropa de gala.

Plegador de camisas: Hay accesorios que se hicieron para salvar vidas y este es uno de esos, viajar por negocios puede que sea algo rápido o pueda que no queramos gastar extra en lavandería, para ello se utilizan los plegadores de camisas, estos conservan la ropa sin arrugas y te permite ahorrar espacio en tu equipaje ya que con un solo puedes poner hasta cinco piezas dependiendo el que adquieras.

Bolsa para la ropa sucia. Una de las razones por la que cuando regresamos de viaje pensamos que la maleta va más llena, es la ropa sucia. Por eso lo recomendable es que si ya no se va a utilizar una ropa, se doble como si estuviera limpia en una bolsa. La podemos poner en el closet y cuando llegue el día de volver la colocamos de manera organizada arriba y veremos cómo nuestra maleta seguirá igual de organizada.

¿Y los zapatos? Muchos zapatos al comprarlos vienen dentro de una funda o bolsa para mantenerlos limpios y cuidados, en esa misma bolsa se pueden colocar dentro del equipaje, hay quienes optan por hacerle una maleta a aparte pero eso ya es el caso de que inevitablemente necesites llevar algunos seis pares.

Llevar ropa que no se arruga: Lo ideal para viajar más cómodo es llevar ropa que no tengamos que planchar, si por una u otra razón debes llevar un vestido que debas planchar y se te estruja un poco, asegúrate de llevarte tu plancha de viaje. Katingo Haché de Santelises aconseja que si no es una tela muy difícil puedes abrir en la ducha el agua caliente, y en lo que te bañas el vapor hará su trabajo en la ropa, que de seguro estará perfecta para una cena en la gran manzana.

¿Bolsas de almacenaje al vacío? Si viajas para un país con clima frio, seguro tengas que llevar abrigos, y estos ocupan un gran espacio en la maleta, por esto una de las técnicas que utilizan Katingo y Ana es colocarlos en bolsas al vacío, y los abrigos quedaran como se muestra en la imagen, dejando espacio suficiente para las demás prendas.

¿Que llevar en el bolso de mano?

Medicinas

Meriendas para los niños y una ropa adicional.

Un poco de maquillaje

Celular, iPad, Tablet y cargador

Prendas

Artículos de valor

Para que tu aerolínea no te haga dejar algunas cosas de tu maleta por pasarte de peso o si no quieres pagar extra. Si eres un viajero frecuente es conveniente tener un peso, como se visualiza en la imagen, son muy prácticos y te permiten llevar tu maleta en el peso correspondiente.

En este sentido, Katingo al igual que su hija Ana Satelises tiene un método muy particular, si ellas levantan la maleta y pueden con ella, entonces tiene el peso correcto.

¿Cuánto debe pesar la maleta?

El standard de maleta registrada por correa es de 50 libras en económica y 70 libras en cabina ejecutiva.

La mayoría de las aerolíneas americanas sólo incluyen la maleta de mano en la tarifa por lo que la primera maleta registrada genera un costo de US$25+ITBIS y la 2da US$40+ITBIS

Es importante destacar que las políticas de equipaje varían de una aerolínea a otra e incluso de un destino a otro en la misma aerolínea y por esto es importante conversar con un asesor de viajes para orientarles.