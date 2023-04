De un tiempo acá, los principales canales de la televisión estadounidense han visto salir a estelares presentadores. Acosos sexuales, difamaciones, mentiras, deslices graves y otras faltas rondan varios de los casos más sonados.

Esta misma semana los televidentes recibieron con sorpresa las noticias de que Tucker Carlson ya no seguirá en Fox News y CNN despidió a Don Lemon.

Ellos se suman a otros nombres que ya no son parte de la pantalla chica americana, entre los que figuran Ed Henry, Roger Ailes, Bill O’Reilly, Eric Bolling (todos de Fox News), Chris Cuomo (CNN), Matt Lauer (NBC), T.J. Holmes y Amy Robach (ABC).

Fox News anunció el lunes que “acordó separarse” de Tucker Carlson, su popular y polémico presentador, menos de una semana después de resolver una demanda sobre los reportes de la cadena de las elecciones presidenciales de 2020.

Ante la opinión pública, Tucker Carlson pasó a ser uno de los presentadores más mentirosos de la historia de la televisión americana.

Carlson se convirtió en la personalidad más popular de Fox después de reemplazar a Bill O’Reilly en la programación de horario estelar de Fox en 2016.

También atrajo constantemente los reflectores por su polémico estilo de cobertura, incluyendo las cintas más recientes sobre la insurrección del Capitolio del 6 de enero para minimizar el impacto del incidente.

La semana pasada, Fox acordó pagar a Dominion Voting Systems más de 787 millones de dólares y reconoció que algunos de sus reportes después de las elecciones de 2020 —que permitieron a los asesores del expresidente Donald Trump amplificar cargos falsos de fraude electoral— eran incorrectos.

Pero esos reportes se referían mayormente a otros programas, no al de Carlson.

Su nombre surgió durante el caso, sobre todo debido a correos electrónicos y mensajes de texto que se revelaron como parte de la demanda.

Carlson y otros presentadores de Fox fueron sorprendidos en mensajes privados dudando de las acusaciones de su propia cadena sobre el papel de Dominion en el presunto fraude electoral, al tiempo que les preocupaba que Fox estuviera perdiendo audiencia entre los partidarios de Trump en ese momento.

En algunos de ellos, Carlson criticó en privado a Trump y dijo que lo odiaba apasionadamente.

Carlson fue nombrado recientemente en una demanda presentada por Abby Grossberg, una productora de Fox News despedida después de afirmar que los abogados de Fox la habían presionado para ofrecer un testimonio engañoso sobre la demanda de Dominion.

Grossberg se había ido a trabajar para Carlson después de dejar el programa de Fox de Maria Bartiromo.

El veterano presentador de CNN, Don Lemon, está en el foco mediático a dos meses después de disculparse con los televidentes por los comentarios al aire sobre la candidata presidencial republicana Nikki Haley, anunció CNN el lunes. Fuente exTerna

“CNN y Don se separaron”, dijo el presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Licht.

Lemon afirmó que la noticia lo sorprendió y lo caracterizó como un despido.

“Mi agente me informó esta mañana que CNN me había despedido. Estoy atónito”, escribió en un comunicado publicado.

“Después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente. En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no sería capaz de continuar haciendo el trabajo que he amado en la cadena”, comentó.

Después, CNN emitió una refutación en su cuenta de relaciones públicas: “La declaración de Don Lemon sobre los eventos de esta mañana es inexacta. Se le ofreció la oportunidad de reunirse con la gerencia, pero en su lugar emitió un comunicado en Twitter”.

A mediados de febrero, Lemon causó revuelo cuando, durante una discusión en “CNN This Morning” con los coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins sobre las edades de los políticos, dijo que Haley, de 51 años, no estaba “en su principal" etapa. Una mujer, dijo, se consideraba en su mejor momento "en sus 20, 30 y tal vez en sus 40".

Harlow desafió a Lemon, tratando de aclarar a qué se refería: “Creo que necesitamos clasificar. ¿Estás hablando de prima para tener hijos o estás hablando de prima para ser presidente?

“No le dispares al mensajero, solo estoy diciendo cuáles son los hechos”, respondió Lemon. Volvió a sacar el tema una hora después y fue refutado por el comentarista Audie Cornish.

Lemon emitió un comunicado el mismo día diciendo que lamentaba sus comentarios "sin ingenio e irrelevantes".

Posteriormente estuvo ausente del programa durante tres días, y regresó la semana siguiente con una disculpa tuiteada pero sin mencionar el episodio en el aire.

Licht les dijo a los empleados en un memorando en ese momento que Lemon se sometería a un "entrenamiento formal", pero no especificó qué implicaría eso.

Licht agregó que para él era importante que la red “equilibre la rendición de cuentas con... fomentar una cultura en la que las personas puedan reconocer, aprender y crecer a partir de sus errores”.

Lemon solía presentar el programa de horario estelar “Don Lemon Tonight”, pero se trasladó a las mañanas cuando la cadena lanzó “CNN This Morning” en noviembre pasado, justo antes de las elecciones de mitad de período en EE. UU., como uno de los primeros movimientos importantes de programación bajo Licht. Pero el programa no ha tenido el efecto esperado en las calificaciones, y el liderazgo de CNN instó a tener paciencia el mes pasado en medio de la caída de la audiencia en todos los ámbitos.

Haley, quien criticó las declaraciones de Lemon como sexistas y usó el incidente para recaudar fondos en febrero, acudió a Twitter el lunes para calificar el despido de Lemon como “un gran día para las mujeres en todas partes”, y se vinculó a las portadas de bebidas con el mensaje “¿Pasado mi mejor momento? Sostenga mi cerveza".

En julio de 2021, el canal de televisión Fox News despidió a uno de sus presentadores estrella, Ed Henry.AP

La dirección ejecutiva de Fox News Media recibió el 25 de junio de 2021 una queja del abogado de la exempleada sobre una “mala conducta sexual intencionada y ocurrida en el lugar de trabajo hace años” por parte de Henry.

La consejera delegada, Suzanne Scott, y el presidente, Jay Wallace, contrataron a una firma de abogados “que nunca había representado a Fox News en investigaciones ni litigios” para que estudiara de manera independiente las alegaciones sobre el presentador de “America’s Newsroom”.

“Ed fue suspendido ese mismo día y se le retiraron las responsabilidades del directo mientras duraba la investigación. De acuerdo a los hallazgos investigativos, Ed ha sido despedido”, expresaron los ejecutivos del canal al conjunto de los empleados en una nota.

“Fox News Media prohíbe estrictamente todas las formas de acoso, mala conducta y discriminación sexual. Seguiremos luchando para mantener un entorno de trabajo seguro e inclusivo para todos los empleados”, agregaron.

Henry, de 48 años y expresidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fue sustituido por otros profesionales en el popular programa matutino que presentaba junto a Sandra Smith.

En 2016, el periodista se tomó una baja después de que algunos tabloides estadounidenses informaran de que estaba teniendo una relación extramarital, por lo que el fundador y entonces ejecutivo de la firma, Roger Ailes, criticó su “falta de juicio”, pero acabó reincorporándose a las primeras filas del medio.

El canal Fox News ya se vio envuelto en varios escándalos de acoso sexual hace unos años, protagonizados precisamente por Ailes, que falleció en 2017 unos meses después de dimitir; y por otro presentador estrella, Bill O’Reilly, despedido ese mismo año.

Los ejecutivos actuales quisieron destacar en su nota la “transparencia” lograda en la empresa y las “acciones” impulsadas para “mejorar la cultura corporativa en los últimos cuatro años”, y urgieron a los empleados a notificar cualquier forma de mala conducta sexual.

En septiembre de 2017, el presentador de canal estadounidense Fox News Eric Bolling fue despedido después de haber sido acusado de acoso sexual.AP

A inicios de agosto de 2017, el portal de noticias Huffington Post afirmó que el presentador del programa "The Specialists", Eric Bolling, había enviado a al menos tres compañeras de trabajo varios mensajes con fotos de sus genitales.

Según el reporte del medio, los mensajes fueron enviados hace varios años.

La dirección de Fox News suspendió al presentador unas horas después de la revelación y anunció el inicio de una investigación dirigida por abogados externos a la empresa.

En las indagaciones se hizo "una revisión confidencial de las acusaciones", indicó una portavoz del medio, sin dar más precisión sobre las conclusiones.

La salida de Bolling, cuyo programa dejó de transmitirse, forma parte de una serie de escándalos que han golpeado la imagen de Fox News desde el 2016.

En julio de 2016, el fundador y jefe de Fox News, Roger Ailes, se vio obligado a dejar su cargo tras ser acusado de acoso sexual, al igual que lo hizo el presentador estrella de la cadena, Bill O'Reilly, por las mismas razones.

En julio de 2017, el director de programas del canal Fox Sports, filial del grupo 21st Century Fox, fue despedido tras ser sospechoso de comportamientos inapropiados.

En diciembre de 2021, CNN informó el sábado que el presentador Chris Cuomo ha sido "despedido" por la cadena, "con efecto inmediato".AP

El anuncio se produjo después de que se contrató a un bufete de abogados externo para revisar la información sobre cómo Cuomo ayudó exactamente a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, cuando el entonces gobernador tuvo una demanda por acoso sexual.

Chris Cuomo dijo: "No es así como quiero que termine mi tiempo en CNN, pero ya les he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano. Así que permítanme decirles, por muy decepcionante que sea, no podría estar más orgulloso del equipo de Cuomo Prime Time y del trabajo que hicimos como el programa # 1 de CNN en la franja horaria más competitiva. Se los debo a todos y extrañaré a ese grupo de personas especiales que hicieron un trabajo realmente importante".

Si bien los contornos de la participación de Chris Cuomo con la oficina del gobernador se informaron hace varios meses, los detalles se afinaron en un enorme volcado de documentos.

Los documentos —publicados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de una investigación sobre el gobernador— mostraron que Chris Cuomo, mientras trabajaba como uno de los principales presentadores de CNN, también trabajaba efectivamente como ayudante no remunerado del gobernador.

La naturaleza acogedora e inapropiada de la relación se transmitió a través de mensajes de texto obtenidos por la oficina de James. Los mensajes de texto entre el presentador y varios ayudantes y aliados del gobernador revelaron que Chris Cuomo buscó usar sus conexiones en la prensa para ayudar a preparar al equipo de Andrew Cuomo cuando los acusadores comenzaron a hacer públicas sus historias.

El día en que su hermano renunció, en agosto, Chris Cuomo dijo a los espectadores que "esta situación no se parece a nada que pudiera haber imaginado".

Señaló que nunca reportó sobre el escándalo de acoso sexual ni trató de interferir en la cobertura de CNN. Y reconoció que "intenté estar ahí para mi hermano" cuando estalló el escándalo.

"No soy un asesor. Soy un hermano. No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión", afirmó.

La directiva de CNN mostró su apoyo a Cuomo, y "Cuomo Prime Time", a menudo el programa de mayor audiencia de la cadena, se mantuvo en el aire durante toda la controversia.

Pero como reportó "Reliable Sources" en ese momento, algunos miembros del personal de CNN estaban enojados con Cuomo y sus violaciones de las normas periodísticas.

La disidencia solo se intensificó después de que la oficina de James publicó los mensajes de texto, el testimonio jurado y otras materias primas de su investigación sobre el exgobernador.

Cuando se publicaron los documentos, la gerencia de CNN dijo que las "miles de páginas de transcripciones y exhibiciones adicionales" serían revisadas "durante los próximos días".

Luego CNN indicó que los contenidos eran lo suficientemente graves como para merecer la suspensión.

NBC tampoco ha escapado a situaciones repudiadas por la sociedad.

En noviembre de 2017, Matt Lauer fue despedido de su puesto en el programa “Today” de NBC después de que la compañía dijo que había recibido una queja en su contra.AP

El anuncio fue leído al inicio del icónico programa de noticias de la mañana por los compañeros de Lauer, Savannah Guthrie y Hoda Kotb, quienes parecieron sacudidos por las noticias que conocieron unos momentos antes.

En una declaración del presidente de NBC News, Andy Lack, dijo: “Recibimos una queja detallada de una colega sobre el comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo de Matt Lauer. Representaba, después de una revisión seria, una clara violación de los estándares de nuestra compañía. Como resultado, hemos decidido dar por terminado su empleo. Si bien es la primera queja sobre su comportamiento en los más de veinte años que ha estado en NBC News, también se nos presentaron motivos para creer que esto podría no haber sido un incidente aislado”.

TJ Holmes y Amy Robach Los presentadores de cadena televisiva ABC TJ Holmes (45) y Amy Roach (49) protagonizaron un romance prohibido y fueron excluidos de la extensión vespertina de "Good Morning America" luego que se revelara su relación sentimental.AP

Los presentadores de cadena televisiva protagonizaron un romance prohibido y fueron excluidos de la extensión vespertina de "Good Morning America" luego que se revelara su relación sentimental.

En noviembre pasado ellos fueron sorprendidos tomados de la mano. TJ Holmes (45) y Amy Roach (49), estaban aún por ley casados con otras parejas, respectivamente, pero ambos en proceso de separación.

El escándalo, igualmente, se desató. Dentro y fuera de la cadena de televisión.

TJ Holmes y Amy Robach, presentadores de la extensión vespertina de "Good Morning America"de ABC, dejaron la red después de que se informara sobre su romance en noviembre.

La pareja fue sacada del aire y puesta en pausa temporal después de que aparecieran fotos de ellos tomados de la mano y pasando tiempo juntos. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento, pero se habían separado.

“Después de varias conversaciones productivas con Amy Robach y T.J. Holmes, sobre las diferentes opciones, todos acordamos que es mejor para todos que se vayan de ABC News”, dijo un portavoz de ABC News en un comunicado.

En un memorando enviado al personal de la red en ese momento, el presidente de la red, Kim Godwin, anunció que los presentadores permanecerían fuera del aire a la espera de los resultados de una revisión interna. Llamó al romance una "distracción".