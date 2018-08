Ozuna: “Solo Dios sabe la lucha que cogí en mi vida”

Santo Domingo

El cantante domínico-puertorriqueño Ozuna percibe que su forma de ser es la que hace que la gente se identifique con él, al igual que él se identifica con los dominicanos, ya que aparte de la bachata y la buena vibra le encanta la cocina local.

“El que me quiera halagar que me haga un buen cocinao’ sin mucha parafernalia, yo me doy cuenta más allá del sabor, el amor que le pusieron”, comentó en una entrevista para el programa “De Calle con Dafne”, este domingo 2 de septiembre a las 6:00 de la tarde por Telesistema 11.

“De calle con Dafne”, conducido por Dafne Guzmán, se produce bajo el formato de programa de temporada y con la realización de Producciones Atabey.

El exponente urbano afirma que los obstáculos en el camino transformaron su “Aura”, que así se titula su segundo disco. “Solo Dios sabe la lucha que cogí”, agrega. Sus vivencias previo al lanzamiento de su carrera en el 2014, lo inspiraron para bautizar su multipremiado álbum “Odisea”.

Algo parecido sucedió un año después con “Aura” su segunda y más reciente producción, a la que describe como mucho más fiestera, sin dejar de apreciar la madurez adquirida, que provocará que su forma de ver las cosas de ahora en adelante cambie.

Este material cuenta con las colaboraciones de artistas de descendencia dominicana como la rapera Cardi B y el bachatero Romeo Santos.

Durante este encuentro periodístico desde la ciudad de Miami, recordó con emoción la sorpresa que recibió el día del show en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, producido por Saymón Díaz.

“Fue ciento por ciento real, yo mismo no sabía qué estaba pasando cuando hicieron que la tarima giratoria ubicada en el centro del escenario de repente bajara, pero no. Cuando volteé a ver, hasta se me aguaron los ojos y con un 'felicidades brother', Romeo me abrazó”.