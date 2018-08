Ariana Grande cantará en el funeral de Aretha Franklin

EUROPA PRESS

Madrid

Ariana Grande se une a la nómina de artistas que cantarán en el funeral de Aretha Franklin, que tendrá lugar este viernes en la ciudad norteamericana de Detroit.

Grande compartirá escenario en esta ceremonia con Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Faith Hill, Fantasía, Shirley Caesar, Chaka Khan y diversos coros de música gospel.

El representante de Aretha ha explicado que la Reina del Soul y la joven estrella del pop se conocieron cuando ambas actuaron en 2014 en la Casa Blanca para el presidente estadounidense Barack Obama en el concierto Women of Soul.

Tras la muerte de Franklin, Grande hizo una emocionante interpretación de You make me feel like a natural woman en la televisión estadounidense, además de compartir en redes sociales una instantánea con ambas juntas.

Además de las actuaciones, en el funeral, que será retransmitido por televisión e internet, habrá discursos del expresidente Bill Clinton, el reverendo Jesse Jackson y el músico Smokey Robinson.